Atlético Madrid-Arsenal, serie semifinal de pronóstico reservado en Champions

Atlético de Madrid y Arsenal comienzan este miércoles, desde las 2:00 de la tarde, la otra serie semifinal de la Champions League. ¿Cuál es el favorito para avanzar? Pues el pronóstico es reservado, sobre todo por los rivales que dejaron en el camino en cuartos.

Admirado por los suyos pero todavía en busca de levantar la Liga de Campeones, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, volvió a llevar a su equipo hasta las puertas de la final europea, con un juego más ofensivo.

Una apuesta que espera vuelva a salirle bien ante el equipo inglés.

El Atlético, de regreso a una semifinal de Champions por primera vez desde 2017, es un equipo imprevisible, capaz de destrozar al FC Barcelona en 45 minutos (4-0) y de venirse abajo el fin de semana siguiente ante el Rayo Vallecano (3-0). Un equipo a imagen de su entrenador, que lleva 14 años en el banquillo, viviendo intensamente cada jugada, celebrando cada gol y animando a la grada.

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A las puertas de esta semifinal contra el Arsenal, ya nadie sabe cuántas caras distintas han mostrado los hombres del “Cholo” a lo largo de una auténtica montaña rusa esta temporada, que sin embargo podría concluir con el mejor premio.

“Es responsabilidad. Es la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca (ganar la Champions)”, dijo este martes Simeone en rueda de prensa.

“Yo creo que no debemos nada a nadie, que las cosas se merecen y se logran, y para eso hay que trabajar y buscarlas”, añadió el técnico rojiblanco.

Conquistar por fin la Liga de Campeones, después de dos finales perdidas ante el Real Madrid, en 2014 y 2016, sería probablemente la culminación definitiva para el Cholo en el Atlético.

La “Orejona” recompensaría su enfoque ultrapragmático y su constante adaptación táctica en la segunda mitad de la temporada.

Descolgado desde hace varias semanas de la lucha por el título de Liga, con 25 puntos de desventaja respecto al Barça, pero todavía entonces en liza en la Copa del Rey, donde cayó en los penales ante la Real Sociedad, Simeone eligió deliberadamente sus partidos y lo apostó todo a los encuentros que realmente contaban.

Eso arroja un balance bastante estrafalario de dos victorias en sus últimos nueve partidos, entre ellas seguramente la más importante de todas, en la ida de cuartos de final en el campo del Barcelona (0-2).