El dilema de Arias: ¿Cómo suplir la ‘ausencia notoria’ de Alfredo Morelos ante el Junior?

Atlético Nacional volverá a enfrentarse a Junior el próximo domingo a las 6:30 p.m., esta vez en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde espera frenar la racha de 10 partidos (8 en Liga y 2 en Copa Colombia) sin triunfos ante este rival. Según el estadígrafo Óscar Yamit Quiroz (@oscaryamit en X), los verdolagas acumulan 6 derrotas (una de ellas por resolución de Dimayor) y 4 empates con el conjunto que ahora dirige el técnico uruguayo Alfredo Arias. La última victoria ante los tiburones, agrega, fue el 15 de junio de 2022 en el Atanasio Girardot, 2-1 con goles de Jéfferson Duque y Jhon Duque. Será un duelo crucial en las aspiraciones de ambos elencos que, con 5 puntos cada uno, comparten el primer lugar del cuadrangular A de las semifinales de Liga luego de tres fechas, es decir, en el cierre de la primera ronda.

Para este encuentro, Nacional no podrá contar con el atacante cordobés Alfredo Morelos por acumulación de tarjetas amarillas tras una falta sobre Guillermo Celis, aparte de los lesionados José Arias, Juan Manuel Zapata, Andrés Sarmiento y Johan Castro. Si bien en el duelo del miércoles en el estadio Metropolitano de Ditaires, donde igualaron 1-1, Morelos no marcó gol, sí tuvo opciones claras y fue importante en la ofensiva del club paisa como lo ha sido en la presente temporada. Será una ausencia notoria en el cuadro que orienta Diego Arias, quien deberá buscar entre sus alternativas al reemplazo del popular Búfalo. Lea aquí: Video | “Se la pasa llorando, y no juega una mon...”; esto fue lo que se dijeron Morelos y Teófilo durante el agarrón finalizando el partido Tras el compromiso en Itagüí, Morelos se notó tranquilo en la zona mixta y expresó su deseo de acompañar al equipo en la capital atlanticense: “Tenemos un sinsabor, queríamos ganar este partido, sabíamos la importancia que era, pero bueno. Creamos muchas opciones, pero no se nos dieron. Hay que seguir, esto no termina aquí. Todavía estamos igualados en puntos y nos toca ir a Barranquilla con la misma humildad y sacrificio”.

Añadió que si no puede viajar con la delegación, estará de corazón con sus compañeros, “con esta gran familia que me ha apoyado al máximo. Vamos a estar al pie, el respaldo va a ser incondicional para los muchachos”. En relación con la falta de eficacia que tuvieron el miércoles, expresó que el balón no le quiso entrar ni a él ni a los demás jugadores excepto en el tanto de William Tesillo. “Ese es el fútbol, lo más importante es que creamos opciones, en cualquier momento va a entrar”.

¿Cómo superar la ausencia?

El entrenador y analista Nelson Gallego aseguró que Morelos le hará mucha falta a Nacional porque, según él, es el delantero más importante del equipo en este momento. “Los otros atacantes, el uruguayo Facundo Batista y Marlos Moreno están un poquito lejos de él. Yo lo que creo y considero es que ahí Nacional deje de jugar 4-3-3 y más bien lo haga con un delantero arriba y poner a un volante más a actuar. En este caso podría ser el número 10, Juan Manuel Rengifo”. Gallego añadió que con dos medicampistas defensivos, Edwin Cardona y Rengifo volanteando, podría mantener el cero y generar opciones de gol si acompañan bien al único delantero que quede, sería la mejor variante. Habrá que esperar qué pasa por la cabeza del entrenador Arias, quien a pesar de los pocos días disponibles para la recuperación y preparación del partido, está tranquilo porque todos los jugadores salieron en buen estado físico y sin molestias en una etapa de la competencia donde la fatiga se empieza a sentir y a pasar factura.



