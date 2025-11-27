El dilema de Arias: ¿Cómo suplir la ‘ausencia notoria’ de Alfredo Morelos ante el Junior?

Atlético Nacional volverá a enfrentarse a Junior el próximo domingo a las 6:30 p.m., esta vez en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde espera frenar la racha de 10 partidos (8 en Liga y 2 en Copa Colombia) sin triunfos ante este rival.
Según el estadígrafo Óscar Yamit Quiroz (@oscaryamit en X), los verdolagas acumulan 6 derrotas (una de ellas por resolución de Dimayor) y 4 empates con el conjunto que ahora dirige el técnico uruguayo Alfredo Arias. La última victoria ante los tiburones, agrega, fue el 15 de junio de 2022 en el Atanasio Girardot, 2-1 con goles de Jéfferson Duque y Jhon Duque.
Será un duelo crucial en las aspiraciones de ambos elencos que, con 5 puntos cada uno, comparten el primer lugar del cuadrangular A de las semifinales de Liga luego de tres fechas, es decir, en el cierre de la primera ronda.