Jorman Campuzano pide pista y Nacional busca revancha: ¿a qué horas es el partido con Alianza?

Atlético Nacional vuelve a escena este sábado con la obligación de recuperar terreno en la Liga BetPlay-I cuando reciba a Alianza FC por la octava fecha del campeonato. Más allá de los tres puntos, el partido llega rodeado de expectativas por una decisión puntual: el posible regreso a la titular de Jorman Campuzano, quien ya está recuperado físicamente y ha sumado minutos desde el banco, pero aún no ha reaparecido desde el inicio.
El clamor de la afición verdolaga es claro. Campuzano, uno de los mediocampistas de contención más reconocidos del país, aporta equilibrio, recuperación y salida limpia, cualidades que el equipo ha echado de menos. Sin embargo, su regreso abre un dilema importante para el técnico Diego Arias, quien debe decidir a quién sacrificar en un mediocampo que ha mostrado buen rendimiento colectivo.