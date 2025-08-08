En vivo | Nacional tiene de entrada a Haydar, Bauzá, Marlos y Batista frente a Alianza

Con la motivación que dejó el paso a los octavos de final de la Copa Betplay y la mirada puesta en el reto continental del próximo martes frente a Sao Paulo, Atlético Nacional recibe este viernes a Alianza FC en el Polideportivo Sur de Envigado. El partido no solo representa una oportunidad para sumar puntos y acercarse a los primeros lugares de la Liga, sino también para ajustar piezas de cara al duelo internacional más importante del semestre.

El equipo dirigido por Javier Gandolfi reservará a algunas de sus figuras para el enfrentamiento copero. Sin embargo, la necesidad de convencer a la hinchada y ganar confianza hará que los 90 minutos ante los de Valledupar se jueguen con intensidad.

Matheus Uribe y Camilo Cándido serán bajas obligadas, tras sus expulsiones en el partido anterior ante Tolima en Ibagué. Aun así, el equipo verdolaga llega con aire en la camiseta tras golear 3-0 a Cúcuta en el General Santander y espera volver al triunfo en liga luego del empate sin goles en el Murillo Toro.

Del otro lado, Alianza FC llega con números sólidos: apenas ha perdido dos de sus últimos 10 partidos y solo en una ocasión cayó por más de un gol. Actualmente ocupa la posición 11 del torneo con cinco puntos, pero viene de caer 1-3 ante Bucaramanga, por lo que buscará recuperarse ante el poderoso Nacional.

Para Nacional, más allá del resultado, el duelo ante Alianza es una prueba clave para afinar su maquinaria antes de recibir a un gigante de Sudamérica. La Copa Libertadores ya asoma en el horizonte, pero primero, hay que cumplir en Liga.

Nacional inició el compromiso con Harlen Castillo; Joan Castro, Simón García, César Haydar, Andrés Salazar; Jorman Campuzano, Elkin Rivero, Billy Arce; Juan Bauzá, Marlos Moreno y Facundo Batista.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: