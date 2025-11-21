Nacional tiene de hijo al América: suma 8 partidos sin perder ante los escarlatas

No es habitual que un clásico del fútbol colombiano, cargado de historia, heridas, finales y rivalidad pura, tenga una tendencia tan marcada hacia un solo lado. Pero en los últimos meses, Atlético Nacional ha convertido el duelo ante América de Cali en una especie de terreno familiar, un escenario donde casi siempre sale victorioso o, al menos, indemne. La superioridad reciente del conjunto antioqueño sobre uno de sus rivales más tradicionales no solo es llamativa: es estadísticamente contundente.
