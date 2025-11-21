Nacional tiene de hijo al América: suma 8 partidos sin perder ante los escarlatas

No es habitual que un clásico del fútbol colombiano, cargado de historia, heridas, finales y rivalidad pura, tenga una tendencia tan marcada hacia un solo lado. Pero en los últimos meses, Atlético Nacional ha convertido el duelo ante América de Cali en una especie de terreno familiar, un escenario donde casi siempre sale victorioso o, al menos, indemne. La superioridad reciente del conjunto antioqueño sobre uno de sus rivales más tradicionales no solo es llamativa: es estadísticamente contundente.

Todo comenzó el 28 de enero de 2024, cuando el América goleó 4-1 a Nacional en un golpe seco y ruidoso. Sin embargo, como si esa caída hubiera tocado una fibra profunda dentro del vestuario, Nacional reaccionó de manera inmediata y feroz. Desde aquel día, no volvió a perder contra el cuadro escarlata. La remontada emocional y futbolística se ha traducido en una racha de ocho partidos consecutivos sin derrota frente al América, con un balance que habla por sí solo: cinco victorias y tres empates, además de una productividad ofensiva que refleja dominio territorial, mental y táctico. En ese lapso, Nacional marcó 14 goles y apenas recibió uno seis.

Entre los episodios más simbólicos de esta racha está la goleada 4-1 que Nacional le devolvió al América en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay, una especie de espejo invertido del golpe sufrido en enero. Aquella noche, más que un resultado, fue una declaración: este clásico estaba atravesando un giro inesperado. Y ahora se avecina un nuevo capítulo. El próximo enfrentamiento entre ambos será en la fecha 6 de los cuadrangulares, un partido que seguramente tendrá más que tres puntos en juego. Para Nacional, significará la posibilidad de extender una racha que se ha convertido en una de las más llamativas del fútbol colombiano reciente. Para América, la oportunidad —y la urgencia— de romper un dominio que no es solo estadístico, sino emocional.