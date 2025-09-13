En vivo | Nacional recibe al Bucaramanga de Leonel y estos son los 11 elegidos por Gandolfi

Nacional recibe al Bucaramanga en el estadio Atanasio Girardot. El visitante es un rival sólido, que bajo la conducción de Leonel Álvarez ocupa la cuarta posición con 17 puntos, los mismos que Nacional, que es quinto. La paridad en la tabla hace que el duelo se pinte como una pulseada pareja, donde las estrategias de ambos entrenadores podrían marcar la diferencia.

El Verdolaga afrontará el reto con una baja sensible: la de Juan Manuel Zapata en el mediocampo. Sin embargo, también contará con refuerzos de peso: David Ospina, Andrés Román y Marino Hinestroza regresan tras vestir la camiseta de la Selección Colombia y llegan con la motivación intacta después de la clasificación al Mundial de 2026.

La estadística reciente refleja lo cerrado de este enfrentamiento. En los últimos diez partidos entre ambos, Nacional ganó cuatro, Bucaramanga dos y hubo cuatro empates. La última visita del Leopardo al Atanasio, el pasado 29 de enero, terminó 1-1 (por Superliga), mientras que la más reciente victoria verdolaga en casa ante los santandereanos fue el 13 de agosto de 2023, 2-1. Desde entonces, Bucaramanga ha sacado dos empates consecutivos en Medellín.

Gandolfi decidió la siguiente nómina titular: David Ospina; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Luis Miguel Landázuri, Juan Bauzá; Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: