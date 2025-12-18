Nacional ganó el clásico y cerró el año con la Copa BetPlay: con gol de Román alcanzó su título número 37

Atlético Nacional volvió a levantar un trofeo y con él cerró un año complejo con una sonrisa necesaria. El conjunto verdolaga conquistó su título número 37 al ganar, por tercera vez consecutiva, la Copa BetPlay, un logro que le permitió reconciliarse con su gente y reafirmar su peso histórico en el fútbol colombiano, justo en un clásico antioqueño que nunca pasa inadvertido. La previa de la final estuvo lejos de ser convencional. Para los hinchas de Nacional, el ambiente era extraño: el equipo había perdido la posibilidad de jugar la Copa Libertadores tras el título de Junior en la Liga, por lo que el partido se vivía más desde el orgullo y la rivalidad que desde la proyección internacional. Para el Independiente Medellín, en cambio, la final representaba la opción de cerrar un año positivo, con clasificación a Libertadores incluida, sumando un título que coronara un proceso que había mostrado buen fútbol en varios tramos de la temporada. Dos realidades distintas, un mismo escenario y un clásico que prometía tensión.



Le puede interesar: El camino que recorrió Nacional para conquistar la Copa BetPlay 2025 La salida de los equipos fue impactante. El estadio se transformó en un espectáculo de luces y juegos pirotécnicos que parecían no terminar nunca, al punto de retrasar el inicio del encuentro. Fue un recibimiento imponente, acorde a la magnitud del partido. Sin embargo, del éxtasis se pasó de golpe a la reflexión. Un minuto de silencio recordó a los 16 jóvenes y al conductor que perdieron la vida en un accidente cuando regresaban de Tolú. El contraste fue inevitable: fútbol y tragedia, alegría y dolor, todo mezclado en cuestión de minutos, como suele ocurrir en la vida misma. Cuando el balón comenzó a rodar, el partido mostró de entrada el respeto mutuo que ya se había visto en el juego de ida. Ninguno quiso regalar espacios en los primeros minutos. Aun así, el DIM, empujado por la mayoría de su hinchada y su condición de local, intentó asumir la iniciativa. Buscó sorprender rápido y lo consiguió momentáneamente con una anotación de Brayan León, pero la jugada fue invalidada por un fuera de lugar claro. El aviso fue serio. La respuesta de Nacional no tardó: un remate que se estrelló en el travesaño dejó claro que el Verde también estaba dispuesto a golpear.

Y entonces apareció uno de esos futbolistas que parecen hechos para las finales. Andrés Román, cuestionado en otros momentos del semestre y lejos de su mejor versión durante buena parte del año, volvió a demostrar que hay partidos que se juegan con algo más que regularidad. Corría el minuto 10 cuando una salida rápida de Nacional encontró mal parado al Medellín. El uruguayo Camilo Cándido filtró un pase profundo y Román, proyectado como extremo, definió con precisión para marcar el 1-0, el gol que terminaría decidiendo el título. No fue un gol cualquiera. Román volvió a escribir su nombre en una estadística poco común para un defensor. Con este tanto, sumó su tercera anotación en finales con Atlético Nacional, confirmando una relación especial con los partidos definitivos. Ya lo había hecho en la final de la Liga BetPlay 2-2024 frente a Deportes Tolima, cuando anotó al minuto 31 del partido de vuelta en el título número 18 de Liga para el club. También había marcado en la final de ida de la Copa BetPlay 2024 contra América de Cali, en una serie que terminó con un contundente 6-1 global a favor del Verde.