La lógica vs. la ilusión: Nacional necesita ganar todo y rezar por un tropiezo de Junior

El regreso del atacante Alfredo Morelos es un alivio en el conjunto verdolaga para afrontar dos duelos de alta tensión en las semifinales de la liga colombiana.

  • Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional. Regresará en el clásico tras pagar uan sanción. FOTO CAMILO SUÁREZ
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
A un día del trascendental clásico frente a Independiente Medellín, este jueves a las 6:30 p.m., en una “aporreada” cancha del estadio Atanasio Girardot tras el concierto del sábado, el técnico Diego Arias prepara la estrategia que evite la eliminación anticipada de Atlético Nacional en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay-2.

Y es que luego de sumar solo uno de los 6 puntos que disputó ante Junior, el conjunto verdolaga quedó en la cuerda floja y necesita levantarse para evitar otro fracaso en la temporada 2025.

Para fortuna del estratega, en el duelo ante los rojos podrá contar de nuevo con el atacante Alfredo Morelos, el jugador más influyente del equipo que no pudo actuar en Barranquilla por acumulación de tarjetas amarillas. Su ausencia en el Metropolitano fue, sin duda, notoria.

Lea aquí: ¿Nacional ha jugado “con miedo” los partidos de cuadrangulares semifinales de Liga?

El cuerpo técnico espera las indicaciones del departamento médico para saber si Simón García, quien salió lesionado el domingo, puede actuar. Una baja más en la zaga, pues Juan José Arias aún tiene varias semanas de incapacidad. César Haydar está listo para dar la mano y ocupar un puesto en la defensa.

El aire se ha vuelto denso en el camerino de Nacional. Con apenas 5 puntos en cuatro juegos y viendo cómo Junior de Barranquilla se escapa en la cima del Grupo A con 8 unidades, el verde paisa ha llegado al punto más crítico del semestre. Las dos jornadas restantes serán finales a muerte donde la victoria es una obligación innegociable.

Nacional ya no depende de sí mismo. Incluso si logra los seis puntos que quedan, su destino estará ligado a lo que haga el Junior. Necesita ganar el 100% de los puntos restantes y esperar que el Tiburón solo sume 1 o 2 puntos más. Cualquier otro escenario es eliminación directa.

Así las cosas, el primer escollo es de máxima tensión: el clásico contra el Poderoso. Si bien el DIM está en el fondo de la tabla con 2 puntos, un derbi es una historia aparte. Para el Rey de Copas colombiano, este duelo en el Atanasio es vital por dos razones.

Primero, necesita ganar para mantener la esperanza. Un empate o una derrota sentencian matemáticamente su eliminación, dándole la estocada final al sueño de la ‘estrella de Navidad’.

Segundo, debe recuperar el gol y la confianza. Con solo 3 goles a favor en la fase, el equipo verde necesita despertar su poder ofensivo. El clásico es el escenario ideal para que sus figuras retomen la contundencia perdida.

Cierre ante América de Cali

Tras el clásico, a Nacional le espera otra prueba de fuego: enfrentar a un América de Cali que en este momento lo iguala en 5 puntos. Este partido de la última fecha, como visitante el fin de semana, será el duelo directo por el segundo lugar y el último chance de presionar al líder. Además, es un encuentro clave para buscar uno de los dos primeros lugares de la reclasificación que los clasifiquen a la Copa Libertadores de 2026, un objetivo que se ha vuelto una obsesión para la institución.

Le puede interesar: “No siento que regalamos el partido”, las reacciones de Diego Arias tras la derrota frente a Junior en el Metropolitano

Si Nacional llega con vida a esta fecha, deberá superar a los escarlatas y hacer una operación matemática para que la diferencia de gol quede en su favor y Junior quede por debajo en la tabla de posiciones del cuadrangular. La historia y el futuro inmediato se juegan en 180 minutos.

