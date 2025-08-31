Atlético Nacional comparte liderato con Independiente Medellín y Junior

Atlético Nacional venció 1-0 a Envigado en el estadio Atanasio Girardot, con el primer gol del argentino Juan Bauzá vistiendo la camiseta verdolaga. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Aunque dejó dudas en su fútbol, el conjunto verde superó 1-0 al naranja y se encaramó en el podio de la Liga, junto con Junior y Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El resultado le permite al equipo instalarse en el grupo de privilegio de la Liga, pero el fútbol mostrado volvió a dejar una sensación de vacío entre quienes asistieron a las tribunas y quienes lo vieron por televisión. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El gol de Bauzá, más fruto de su ímpetu y olfato que de una construcción colectiva, terminó siendo la única diferencia. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

La irregularidad del equipo ha sido un sello en el proceso de Gandolfi. Apenas unos días atrás, Nacional había goleado 4-0 al Quindío en la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El equipo visitante, plagado de jóvenes, multiplicó esfuerzos en la cancha. Corrieron, se cerraron y resistieron con un orden admirable para evitar que la diferencia se ampliara. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

Solo Marlos Moreno intentó darle otro aire al juego con gambetas y velocidad, pero sus destellos fueron insuficientes para romper la resistencia envigadeña. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El Verde tendrá que pasar rápido la página. Este miércoles visitará al Quindío (7:45 p.m.) en la vuelta de los octavos de final de la Copa BetPlay, con la tranquilidad del 4-0 logrado en la ida. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.

El partido parecía servido para una goleada cómoda. Envigado sufrió dos expulsiones en la primera parte: Didier Dawson y William Hurtado se marcharon antes del descanso, dejando al cuadro naranja con nueve hombres. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.