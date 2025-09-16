x

Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi por mutuo acuerdo: Diego Arias asumió como encargado

Diego Arias es el entrenador encargado, mientras se define el nuevo cuerpo técnico verdolaga.

  • Diego Arias nuevamente asumió como técnico encargado de Atlético Nacional. FOTO EC
    Diego Arias nuevamente asumió como técnico encargado de Atlético Nacional. FOTO EC
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 47 minutos
Atlético Nacional confirmó la salida del técnico Javier Gandolfi y el grupo de sus colaboradores, por mutuo acuerdo.

Aunque desde el lunes se había filtrado la información sobre la salida del argentino, solo hasta la noche de este martes, el club hizo oficial la decisión que, al parecer, y por lo expuesto en el comunicado, fue de mutuo acuerdo entre las partes.

Paralelo al anuncio de Atlético Nacional sobre la salida de Gandolfi, se conoció la sanción de Dimayor para el cuadro verde por el uso de los cuatro jugadores extranjeros en el duelo ante Bucaramanga, por la fecha 11 de la Liga Betplay-2.

En el comunicado oficial, Atlético Nacional menciona que Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, no seguirá en la institución verdolaga.

Por ello, en calidad de encargados quedarán el técnico Diego Arias, con Diego Mazo como asistente; Milton Patiño se mantiene como entrenador de arqueros, y como preparadores físicos continúan Didier Aguilar y Pablo Rotolo.

“Agradecemos profundamente por su acompañamiento a nuestra hinchada, por el aliento en cada escenario y por sostener con pasión la grandeza de Atlético Nacional”, mencionan en el comunicado.

De igual forma, comentan que “este camino lo recorreremos unidos: jugadores, cuerpo técnico, directivos e hinchas. Porque nuestra historia nos enseña que solo caminando juntos podemos alcanzar nuevas alegrías”.

Finalmente, informaron que en los próximos días anunciarán el nuevo cuerpo técnico del Rey de Copas.

