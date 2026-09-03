Nacional se toma en serio el amistoso con América y lleva a sus principales figuras a Miami

La lista de viajeros, divulgada por el club, está conformada por 20 futbolistas y combina experiencia, jugadores habituales en la estructura del equipo y algunas alternativas jóvenes. El objetivo será ofrecer un buen espectáculo ante el América, pero también aprovechar el compromiso para mantener el ritmo competitivo durante el receso del calendario oficial.

Atlético Nacional no se tomará el amistoso ante América de Cali como un simple partido de exhibición. El equipo dirigido por Lucas González viajará a Estados Unidos con una nómina en la que aparecen buena parte de sus principales referentes para afrontar el duelo de este sábado 5 de septiembre en Miami, 6:30 p.m. hora de Colombia.

El partido tendrá además un componente especial, pues parte de los recursos obtenidos por la boletería serán destinados a los damnificados por el terremoto que afectó diferentes regiones de Colombia el pasado 10 de agosto.

Armani, Cardona y Morelos, los referentes

Entre los nombres más importantes de la convocatoria aparece Franco Armani, uno de los grandes referentes históricos de Atlético Nacional y arquero titular del equipo.

El guardameta estará acompañado por Luis Marquínez, mientras que en defensa Lucas González contará con César Haydar, Andrés Reyes, Andrés Román, Carlos González, Samuel Velásquez y Milton Casco.

La presencia de Reyes, Román y Casco representa experiencia para una línea defensiva que tendrá la tarea de enfrentar a un América que también anunció una nómina competitiva para el compromiso.

En el mediocampo aparece Edwin Cardona, principal referente creativo del equipo. Junto a él estarán Felipe Marín, Juan Manuel Zapata, Juan Manuel Rengifo y Simón Rojas.

Rengifo es uno de los futbolistas que ha ganado protagonismo en el proceso de Nacional y nuevamente tendrá la posibilidad de compartir convocatoria con Cardona. Precisamente, ambos ya han mostrado una buena conexión durante el campeonato. En uno de los enfrentamientos anteriores ante América, Cardona asistió a Rengifo para el gol que significó la victoria verdolaga.

Un ataque con mucho peso

La zona ofensiva es, quizás, la que reúne los nombres más llamativos de la convocatoria. Cristian Arango, Marlos Moreno, Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos, Juan José Rosa e Ian Poveda son los delanteros incluidos en la lista.

La presencia de Arango y Morelos le entrega a Lucas González dos alternativas de mucha experiencia para el frente de ataque, mientras que Moreno y Sarmiento aportan velocidad y desequilibrio por los costados.

Morelos, además, es uno de los jugadores que más atención genera entre los aficionados. El delantero es una de las principales cartas ofensivas de Nacional y estará disponible para un encuentro que tendrá una importante presencia de hinchas colombianos residentes en Florida.

La nómina confirma así que Nacional no viaja a Estados Unidos con un equipo alternativo, sino con buena parte de sus principales jugadores.

Una convocatoria con experiencia y juventud

Aunque la lista tiene nombres de peso, también aparecen oportunidades para futbolistas jóvenes.

Carlos González y Simón Rojas hacen parte de la delegación y tendrán la posibilidad de vivir una experiencia internacional junto a jugadores de amplia trayectoria como Armani, Cardona, Casco y Morelos.

La mezcla responde también a una de las características que ha tenido Nacional durante esta etapa: combinar jugadores experimentados con futbolistas jóvenes que buscan ganarse un espacio en el plantel profesional.

De esta manera, el amistoso puede servirle a Lucas González para observar alternativas, pero sin sacrificar competitividad.

Nacional vuelve a encontrarse con América

El compromiso en territorio estadounidense tendrá además el atractivo de enfrentar nuevamente a dos de los equipos con mayor tradición del fútbol colombiano.

América y Nacional ya se midieron durante este segundo semestre por la Liga BetPlay. En aquel encuentro, disputado en el Pascual Guerrero, el conjunto escarlata se impuso 1-0 con gol de Yeison Guzmán.

Ahora el escenario será diferente. No habrá puntos en juego ni una obligación relacionada con la tabla de posiciones, pero sí estará presente la rivalidad entre dos clubes que históricamente han protagonizado grandes enfrentamientos.

Y Nacional decidió afrontar ese compromiso con sus principales cartas.

Una oportunidad para mantener el nivel

El cuerpo técnico verdolaga podrá utilizar el encuentro para darle minutos a jugadores importantes, evaluar variantes y mantener competitiva a una plantilla que viene de conseguir resultados positivos en sus últimos compromisos oficiales.

Antes del viaje, Nacional derrotó 5-1 a Alianza como visitante y también venció 2-1 al Deportivo Cali, resultados que le permitieron mantenerse en la parte alta de la Liga BetPlay.

Ahora, el desafío será trasladar ese buen momento a un escenario internacional y, de paso, brindar un espectáculo para la numerosa comunidad colombiana que estará presente en Miami.