Nacional, a demostrar ante el Cali que puede jugar mucho mejor: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Atlético Nacional recibe este miércoles al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot, por la séptima fecha de la Liga BetPlay-2 (8:30 p.m.), con una obligación que va más allá de conseguir los tres puntos: mejorar su fútbol y comenzar a convencer a una hinchada que todavía tiene dudas sobre el proceso de Lucas González. La victoria 2-1 sobre Fortaleza en Bogotá permitió al conjunto verdolaga sumar tres puntos importantes, pero dejó más interrogantes que certezas. El equipo sufrió durante buena parte del compromiso y tuvo en Franco Armani a una de sus grandes figuras, algo que evidencia las dificultades que todavía tiene Nacional para controlar los partidos.

El propio Lucas González fue contundente después del encuentro y reconoció que su equipo está apenas en el 20 % de lo que pretende. Por eso, el duelo frente al Cali aparece como una nueva oportunidad para demostrar que ese rendimiento puede mejorar y que el proceso tiene argumentos para ilusionar. Además, Nacional necesita quitarse de encima una sensación que se ha instalado en los últimos meses: la dificultad para imponerse ante equipos de su misma categoría. El Cali representa precisamente uno de esos rivales frente a los cuales el conjunto antioqueño necesita demostrar que puede ser superior. En parte de la hinchada ha comenzado a crecer la percepción de que Nacional tiene mayores dificultades cuando enfrenta a rivales de peso y que sus mejores resultados llegan ante equipos considerados inferiores. Ese debate también alcanza a algunos futbolistas. Alfredo Morelos, por ejemplo, necesita demostrar que puede aparecer en partidos importantes y no solamente cuando enfrenta a rivales de menor exigencia. Los goles de un delantero como él son especialmente necesarios en encuentros como el de este miércoles. La estadística reciente ante el Cali en el Atanasio, sin embargo, favorece a Nacional. En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos en Medellín, el conjunto verdolaga suma dos victorias, dos empates y una derrota. Ahora buscará ampliar esa ventaja y, sobre todo, hacerlo mostrando una mejor versión futbolística.

El partido también representa un nuevo examen para Lucas González, quien tendrá que resolver varias dudas en la conformación de su equipo. Una de ellas está en defensa, donde podría alinear a Néider Parra, ya que no convocó a Simón García, quien no atraviesa su mejor momento. Sin embargo, también está César Haydar. En el mediocampo también aparece una incógnita. Edwin Cardona tuvo una mejor presentación en el segundo tiempo ante Fortaleza, mientras que Juan Manuel Rengifo fue menos influyente durante la primera mitad. González deberá decidir si mantiene la confianza en Cardona o vuelve a darle una oportunidad al joven volante.

Por las bandas también hay decisiones por tomar. Marlos Moreno ha mostrado mejores condiciones cuando juega por izquierda, por lo que su ubicación por derecha sigue siendo motivo de debate. Al mismo tiempo, Ian Poveda pide pista después de realizar un buen segundo tiempo frente a Fortaleza y ser importante en la remontada. Todas estas decisiones serán determinantes para buscar una mejor versión de Nacional. Ficha técnica Evento: Fecha 7 de la Liga BetPlay-2 Estadio: Atanasio Girardot Árbitro: Bismark Santiago (Atlántico) Hora: 8:30 p.m. Televisión: Win Sports + Probables formaciones: Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Néider Parra, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Ian Poveda, Alfredo Morelos. Técnico: Lucas González Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keiner Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. Técnico: Rafael Dudamel Bloque de preguntas y respuestas: