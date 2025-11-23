“Quedamos tranquilos con el resultado”: Diego Arias tras el empate sin goles con el DIM en el primer clásico paisa de cuadrangulares

Es cierto que no ganó, pero Atlético Nacional fue el mayor beneficiado con el empate sin goles en el clásico paisa de la segunda fecha de cuadrangulares contra el DIM. El elenco verdolaga, que durante el partido pareció defender el resultado contra un Medellín que salió intenso en ataque, buscando una victoria, sumó un punto valioso que le sirvió para mantenerse en la parte alta de la tabla del Grupo B.
Nacional suma cuatro puntos y solo ha marcado un gol en cuadrangulares (contra América). Junior, que igualó a un tanto con América de Cali en el Pascual Guerrero el domingo en la noche, tiene cuatro unidades, pero ha marcado dos tantos. Por eso, aunque la diferencia de gol es de +1 –igual que los verdolagas porque recibieron un tanto–, son primeros.