Atlético Nacional Femenino recibe el primer patrocinio de una startup colombiana

El patrocinio aporta recursos deportivos y programas de bienestar, educación y desarrollo personal para las jugadoras.

  • Los hermanos Jhoan y John Cortés, fundadores de Snaau. FOTO: Cortesía
    Los hermanos Jhoan y John Cortés, fundadores de Snaau. FOTO: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 27 minutos
bookmark

Atlético Nacional Femenino, protagonista de la Liga BetPlay 2025, suma un nuevo hito: Snaau se vincula al equipo como la primera startup tecnológica colombiana en convertirse en patrocinador oficial del club. Este acuerdo marca un precedente para que más compañías emergentes y privadas se sumen al crecimiento del fútbol femenino en el país.

El buen momento deportivo del equipo acompaña esta alianza estratégica. Con tres victorias consecutivas, siete goles a favor y apenas uno en contra, Atlético Nacional Femenino se consolida como firme candidato al título de la Liga BetPlay.

El patrocinio no solo representa un apoyo económico: los recursos se destinarán a equipamiento, viajes, entrenamientos y tecnología, al tiempo que impulsarán programas de bienestar, educación y desarrollo personal para las jugadoras.

“Elegimos a Atlético Nacional femenino porque representa lo que somos: disciplina, constancia y, sobre todo, un compromiso real con la equidad. Para nosotros era fundamental aliarnos con un equipo que refleje nuestros valores y que demuestre que el fútbol femenino es una vía poderosa para inspirar y transformar la sociedad”, afirmó Jhoan Cortés, CEO y cofundador de Snaau.

El logo de la compañía estará ubicado en la manga derecha de la camiseta oficial del equipo, un espacio de alta visibilidad que acompañará a las jugadoras durante toda la temporada.

¿Qué busca la alianza entre Snaau y Atlético Nacional Femenino?

Más allá de esta presencia en el uniforme, según la startup, la alianza busca que el equipo no solo gane títulos locales, sino que también fortalezca su proyección internacional y genere espacios de conexión con la hinchada a través de campañas conjuntas y experiencias que unan a la comunidad en torno al deporte y la innovación.

”Para todo el equipo es un honor y un orgullo contar con su apoyo al fútbol femenino. Estamos profundamente agradecidos y felices, y esperamos que cada vez más marcas se vinculen al proyecto para visibilizar todo lo que estas mujeres valientes hacen con determinación y convicción cada día”, expresó Jorge Barreneche, director técnico del equipo.

¿Qué es Snaau?

Snaau es una startup colombiana dedicada a la venta y distribución de software, así como al acceso a suscripciones y membresías digitales que abarcan desde servicios de streaming y gaming hasta soluciones tecnológicas para distintos públicos.

Fundada en 2023 por los hermanos Jhoan y John Cortés, forma parte de una nueva generación de emprendimientos que buscan acercar la tecnología a más personas y, al mismo tiempo, dejar huella en escenarios de transformación social como el fútbol femenino.

