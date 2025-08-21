x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Nacional venció a Millonarios y se clasificó, de manera anticipada, como semifinalista de la Liga Femenina

Las dirigidas por Jorge Mario Barreneche vencieron 1-0 a las azules en el Atanasio Girardot.

  • Las jugadoras del cuadro verdolagan celebran la clasificación a la semifinal de la Liga, a falta de un duelo para el cierre de los octavos de final. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
    Las jugadoras del cuadro verdolagan celebran la clasificación a la semifinal de la Liga, a falta de un duelo para el cierre de los octavos de final. FOTO CORTESÍA ATLÉTICO NACIONAL
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 31 minutos
bookmark

Siguen siendo perfectas las cifras de Atlético Nacional en la Liga Femenina, además de mantenerse invictas, ahora se clasificaron, de manera anticipada, a la semifinal del torneo.

Las dirigidas por Jorge Mario Barreneche vencieron 1-0 a Millonarios, con tanto de penal convertido por Laura Aguirre, a los 11 minutos, consolidándose como primeras, invictas, con 12 puntos.

“Estamos muy contentos por el pase a semifinales, faltando dos fechas de cuadrangulares. Fuimos justos ganadores, sin ser el mejor partido de estos cuadrangulares”, dijo en rueda de prensa el entrenador.

Nacional con 12 puntos es líder del Grupo B, seguido por América de Cali con cinco unidades y Santa Fe con 4, mientras que en el último lugar está Millonarios con un solo punto.

A falta de dos fechas, las antioqueñas se proclamaron como las primeras clasificadas a la semifinal del torneo, ya que ningún equipo las puede igualar en puntuación.

Una de las figuras del cuadro paisa es Manuela González, quien sostuvo en rueda de prensa que, “Vamos paso a paso, partido a partido. Queremos ganar todo; que el equipo que venga a nuestra casa, sepa que va a encontrar con un rival fuerte”.

De igual forma, le hizo un llamado a los aficionados para que crean en el equipo y las acompañen más en los duelos que siguen en el cierre de la fase de octavos y la disputa de la semifinal.

“A la hinchada decirles que crean en este grupo de soñadoras. Esperamos que a partir del domingo la tribuna esté llena, para nosotras es muy importante tener a nuestra gente”, concluyó.

A las verdolagas les resta el duelo ante América en el Atanasio Girardot, a las 4:00 de la tarde este domingo.

