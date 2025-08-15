x

¡No hay empates! Nacional y Fortaleza siempre dejan un ganador, y se enfrentan este sábado: ¿a qué hora y dónde verlo?

El Verde recibe al conjunto capitalino antes de su viaje a Brasil para enfrentar al Sao Paulo.

  • Imágenes del último partido entre Nacional y Fortaleza, que terminó en goleada 5-1 a favor del conjunto verdolaga. FOTO COLPRENSA
    Imágenes del último partido entre Nacional y Fortaleza, que terminó en goleada 5-1 a favor del conjunto verdolaga. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

La noche de este sábado en Medellín vuelve a tener fútbol. Desde las 7:30 p.m. y con la transmisión de Win Sports +, el Atanasio Girardot se vestirá de verde para recibir el duelo entre Atlético Nacional y Fortaleza, correspondiente a la fecha 7 de la Liga Betplay-2. Más que los tres puntos, para el equipo de Javier Gandolfi será la oportunidad de demostrar que la actitud y el nivel exhibidos frente a Sao Paulo en la Copa Libertadores no fueron una chispa aislada, sino el inicio de una racha de buen fútbol y resultados.

El reto no es menor. Gandolfi, quien probablemente opte por una nómina alterna para dosificar fuerzas antes del crucial choque del martes en Brasil, sabe que su equipo necesita no solo controlar el partido, sino también ser eficaz de cara al arco rival. La efectividad, esa virtud que marca la diferencia entre un empate frustrante y una victoria contundente, será la llave para abrir el partido frente a un Fortaleza que, pese a llegar con una racha de cuatro encuentros sin ganar (cuatro empates), está apenas a un punto de los antioqueños en la tabla, además no pierde desde el 24 de mayo, cuando cayó 0-1 con Unión Magdalena, por lo que ajusta un invicto de 10 compromisos.

La historia entre ambos equipos también habla. Nacional y Fortaleza se han enfrentado en siete ocasiones, con un balance favorable para el Verde: cinco victorias para el conjunto paisa y dos para el cuadro capitalino. Curiosamente, no hay empates en el historial, lo que convierte cada enfrentamiento en un duelo con ganador. En el Atanasio, la ventaja también es verdolaga: dos triunfos en tres partidos, frente a una única victoria de los bogotanos.

El antecedente más reciente es una señal de lo que podría suceder. El pasado 4 de marzo, Nacional se impuso con autoridad 5-1, en una noche donde su ofensiva lució letal y la conexión entre sus líneas fluyó como pocas veces en la temporada. De hecho, de los últimos cinco choques, el equipo antioqueño ganó cuatro y perdió solo uno, ratificando su condición de favorito para este nuevo cara a cara.

Sin embargo, el fútbol no se juega con estadísticas, y Fortaleza buscará dar el golpe, aprovechando cualquier desconcentración del rival. Para Gandolfi, el dilema está en cómo equilibrar la rotación de jugadores sin perder la intensidad necesaria para que la hinchada se mantenga motivada de cara al viaje a Sao Paulo. El resultado de este sábado podría influir más de lo que parece: una victoria alimentaría el optimismo y la confianza antes de enfrentar al gigante brasileño por un cupo en los cuartos de final de la Libertadores; una derrota, en cambio, podría sembrar dudas y afectar el impulso anímico.

El Atanasio espera, la hinchada se ilusiona y el equipo sabe que cada paso cuenta. Entre el presente en la Liga y el sueño continental, Nacional afronta este compromiso como una escala decisiva para seguir creyendo.

Ficha técnica

Evento: Fecha 7 de la Liga Betplay-2

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Mauricio Mercado (Sucre)

Hora: 7:30 p.m.

Televisión: Win Sport +

Probables formaciones:

Nacional: Harlen Castillo; Joan Castro, Simón García, César Haydar, Andrés Salazar; Jorman Campuzano, Elkin Rivero, Juan Bauzá, Billy Arce, Moreno, Batista (Morelos).

Técnico: Javier Gandolfi.

Fortaleza: Jordan García; Jonathan Marulanda, Sebastián Valencia, Kevin Balanta, Yesid Díaz; Jhon Balanta, Luis Escorcia, Leonardo pico, Andrés Ricaurte; Kelvin Flórez y Emilio Aristizábal.

Técnico: Sebastián Oliveros.

