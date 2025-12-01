Hinchas del verde piden la salida de Gustavo Fermani ¿tienen razón en su petición?, ¿qué pasó y por qué el inconformismo?

La derrota de Atlético Nacional ante Junior, rebozó la copa de los aficionados verdes que, entre otras cosas, empezaron a pedir la cabeza del argentino Gustavo Fermani, Director Deportivo del verde desde abril de 2024. Pero quién es Fermani y por qué los aficionados están tan molestos con el desempeño del argentino, acá hacemos un recuento de cómo llegó, qué prometió y qué ha logrado desde su arribo al Rey de Copas.



Le puede interesar: ¿Qué necesita Nacional para ser finalista de la Liga? Este es el panorama del verde en el cuadrangular A

Su llegada al verde En abril de 2024 cuando Gustavo Fermani llegó a Atlético Nacional para cumplir la función de Director Deportivo, mientras el técnico era Pablo Repetto, la expectativa era alta, ya que se tenía referencia de su paso por River Plate y por eso se esperaba mucho de su desempeño. Entre las funciones de su cargo están la labor como scouting, la contratación de refuerzos y el ensamble entre las divisiones menores y el equipo profesional, algo que le funcionó bien en 2024 si hablamos de resultados, ya que a final de año se consiguieron los títulos de Copa y Liga y la promoción de una buena cantidad de jugadores juveniles. Aunque muchos en redes argumentan que, quien armó el equipo de 2024 fue Repetto y luego Juárez potenció con su manejo de grupo al equipo que se llevó las dos coronas a final del año.

Contrataciones y salida de Juárez Durante su administración el equipo profesional ha tenido como técnicos a Pablo Repetto, Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias, cuatro, en los 20 meses que lleva con el verde, algo que no gusta entre los aficionados, pues prefieren tener más continuidad para los procesos y sobre todo la contratación de técnicos ganadores. Hay que recordar que la salida de Juárez generó mucha polémica porque se dio una semana antes de arrancar el torneo y por lo que ha expresado el entrenador mexicano, su renuncia fue por desacuerdo con las contrataciones de jugadores que él no había solicitado, función que cumple Fermani en Nacional.



Además: Junior y Tolima picaron en punta y se perfilan como posibles finalistas de la Liga Betplay

Precisamente sobre esa responsabilidad de las contrataciones hay una que ha generado polémica y resistencia entre los seguidores verdolagas, y es la presencia del uruguayo Facundo Batista, delantero que llegó con un antecedente de 52 goles en 184 partidos, un tanto cada 3 juegos. Hay que recordar que Atlético Nacional pagó por Batista 1.5 millones de dólares, cifra igual o cercana a lo que valen jugadores como el arquero del Tolima, Cristopher Fiermarín; Francisco Chaverra del DIM o José Enamorado del Junior, según datos de Transfermark, quienes han tenido un mejor rendimiento que el uruguayo en el fútbol colombiano.

Otra contratación que no gustó fue la del técnico Javier Gandolfi, quien además de traer 10 personas en su cuerpo técnico entre asistentes, analistas y asesores, nunca tuvo un sistema de juego que gustara entre los seguidores del verde. Tampoco cumplió con un buen desempeño en Copa Libertadores, eliminado en octavos de final y tampoco fue finalista en la Liga Betplay-1, que terminó coronando campeón a Santa Fe, tras ganar la serie ante el DIM 2-1. Mensajes como “técnico miedoso” y “defensivo” fueron los que predominaron cuando Gandolfi estaba en el verde y la gota que rebozó la copa fue la alineación de los cuatro extranjeros ante Bucaramanga, lo que llevó a perder el partido 3-0, al aplicar el reglamento del campeonato. Ahora, ante la eminente eliminación del verde de la final de fin de año, nuevamente los aficionados apuntan sus comentarios sobre Fermani, a quien le piden que deje el verde.

Preguntas frecuentes sobre el tema: