Hinchas del verde piden la salida de Gustavo Fermani ¿tienen razón en su petición?, ¿qué pasó y por qué el inconformismo?

El Director Deportivo cumple 20 meses con los verdolagas, y muchos le critican la llegada de Facundo Batista, por lo que costó y lo que ha producido con el verde.

    Gustavo Fermani director deportivo de Atlético Nacional, es uno de los cuestionados por sus resultados por los hinchas quienes piden su salida del verde. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
hace 50 minutos
bookmark

La derrota de Atlético Nacional ante Junior, rebozó la copa de los aficionados verdes que, entre otras cosas, empezaron a pedir la cabeza del argentino Gustavo Fermani, Director Deportivo del verde desde abril de 2024.

Pero quién es Fermani y por qué los aficionados están tan molestos con el desempeño del argentino, acá hacemos un recuento de cómo llegó, qué prometió y qué ha logrado desde su arribo al Rey de Copas.

Le puede interesar: ¿Qué necesita Nacional para ser finalista de la Liga? Este es el panorama del verde en el cuadrangular A

Su llegada al verde

En abril de 2024 cuando Gustavo Fermani llegó a Atlético Nacional para cumplir la función de Director Deportivo, mientras el técnico era Pablo Repetto, la expectativa era alta, ya que se tenía referencia de su paso por River Plate y por eso se esperaba mucho de su desempeño.

Entre las funciones de su cargo están la labor como scouting, la contratación de refuerzos y el ensamble entre las divisiones menores y el equipo profesional, algo que le funcionó bien en 2024 si hablamos de resultados, ya que a final de año se consiguieron los títulos de Copa y Liga y la promoción de una buena cantidad de jugadores juveniles.

Aunque muchos en redes argumentan que, quien armó el equipo de 2024 fue Repetto y luego Juárez potenció con su manejo de grupo al equipo que se llevó las dos coronas a final del año.

Contrataciones y salida de Juárez

Durante su administración el equipo profesional ha tenido como técnicos a Pablo Repetto, Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias, cuatro, en los 20 meses que lleva con el verde, algo que no gusta entre los aficionados, pues prefieren tener más continuidad para los procesos y sobre todo la contratación de técnicos ganadores.

Hay que recordar que la salida de Juárez generó mucha polémica porque se dio una semana antes de arrancar el torneo y por lo que ha expresado el entrenador mexicano, su renuncia fue por desacuerdo con las contrataciones de jugadores que él no había solicitado, función que cumple Fermani en Nacional.

Además: Junior y Tolima picaron en punta y se perfilan como posibles finalistas de la Liga Betplay

Precisamente sobre esa responsabilidad de las contrataciones hay una que ha generado polémica y resistencia entre los seguidores verdolagas, y es la presencia del uruguayo Facundo Batista, delantero que llegó con un antecedente de 52 goles en 184 partidos, un tanto cada 3 juegos.

Hay que recordar que Atlético Nacional pagó por Batista 1.5 millones de dólares, cifra igual o cercana a lo que valen jugadores como el arquero del Tolima, Cristopher Fiermarín; Francisco Chaverra del DIM o José Enamorado del Junior, según datos de Transfermark, quienes han tenido un mejor rendimiento que el uruguayo en el fútbol colombiano.

Otra contratación que no gustó fue la del técnico Javier Gandolfi, quien además de traer 10 personas en su cuerpo técnico entre asistentes, analistas y asesores, nunca tuvo un sistema de juego que gustara entre los seguidores del verde.

Tampoco cumplió con un buen desempeño en Copa Libertadores, eliminado en octavos de final y tampoco fue finalista en la Liga Betplay-1, que terminó coronando campeón a Santa Fe, tras ganar la serie ante el DIM 2-1.

Mensajes como “técnico miedoso” y “defensivo” fueron los que predominaron cuando Gandolfi estaba en el verde y la gota que rebozó la copa fue la alineación de los cuatro extranjeros ante Bucaramanga, lo que llevó a perder el partido 3-0, al aplicar el reglamento del campeonato.

Ahora, ante la eminente eliminación del verde de la final de fin de año, nuevamente los aficionados apuntan sus comentarios sobre Fermani, a quien le piden que deje el verde.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es Gustavo Fermani en Atlético Nacional?
Es el actual Director Deportivo del club, en el cargo desde abril de 2024. Sus funciones incluyen el scouting, la contratación de refuerzos y la coordinación entre las divisiones menores y el equipo profesional de Nacional.
¿Cuál es la principal contratación criticada de Fermani?
La contratación más polémica es la del delantero uruguayo Facundo Batista. Nacional pagó cerca de 1.5 millones de dólares por el jugador, cuyo rendimiento en la Liga ha sido bajo, generando un gran inconformismo en la hinchada.
¿Cuántos técnicos ha tenido Atlético Nacional durante la gestión de Fermani?
En los 20 meses que lleva Gustavo Fermani en el cargo, el equipo ha tenido cuatro entrenadores: Pablo Repetto, Efraín Juárez, Javier Gandolfi y el interino Diego Arias. Esta inestabilidad es una de las mayores críticas de la afición.
