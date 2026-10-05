Nacional tiene hinchas en 1.000 municipios del país: así están distribuidos los aficionados del cuadro verde

Atlético Nacional es el equipo con mayor hinchada en el país. Cuando el cuadro verde juega en cualquier ciudad –o municipio–, el estadio suele llenarse. Basta ver lo que ocurre en el estadio El Campín de Bogotá cada vez que visita a Fortaleza o Internacional de Bogotá, para corroborar la cantidad de aficionados que tienen los verdolagas. También es válido apelar a antecedentes que ocurrió el 31 de mayo del 2011, cuando jugó contra el Deportivo Cali de local en el estadio General Santander de Cúcuta porque el estadio Atanasio Girardot estaba apartado para el Mundial sub-20 que se realizó ese año en el país. Aquel día, las graderías estuvieron llenas a reventar.

De acuerdo con datos publicados en una encuesta hecha en 2025 por Napoleón Franco de RCN e Invamer, el cuadro verde tiene entre 8 y 11 millones de aficionados que están repartidos en Colombia y otros países donde hay colonias grandes de colombianos, como Estados Unidos.

¿Cómo están repartidos los hinchas de Nacional en Colombia?

Se sabe que la hinchada de Nacional es muy grande. Sin embargo, es difícil precisar cuántas personas son. Por eso, el especialista en datos Edwin Avendaño hizo un mapa en el que exploró dónde están distribuidos los aficionados del cuadro verde dentro del país. De acuerdo con la información que compartió, para el trabajo tomaron como base los hinchas que tienen inscritos en la base de datos de abonados, así como en la que tiene de compras en las tiendas verdes.

El estudio es “miope” en el sentido de que solo tiene en cuenta a los aficionados que tienen un vínculo directo con Nacional: cuenta con 636.818 personas identificadas. Sin embargo, permite dimensionar la cantidad de hinchas que tiene el cuadro verde y cómo se extienden por el país.

El mapa interactivo de cómo se reparten los hinchas de Nacional en el país. Foto: captura de pantalla

El dato más revelador es que encontraron registros de personas que siguen al cuadro verde en 1.000 de los 1.103 municipios que tiene Colombia. De acuerdo con el mapa que creó Avendaño, la mayoría de ellos están concentrados, como era de esperar, en Medellín. En la capital de Antioquia, que tiene entre 2.5 y 3 millones de habitantes, se registraron 216.956 hinchas de Nacional.

En Bogotá, se registraron 37.957 personas hinchas del cuadro verde; mientras que el podio lo cierra el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, con 28.396 aficionados. En Itagüí se estima que hay 17.890 hinchas del elenco verdolaga; mientras que en Envigado se calculan 16.179 personas.

El top-10 del listado lo completan los municipios de Rionegro, La Estrella, Copacabana y Caldas, Antioquia. En el mapa interactivo que crearon, se observa que los aficionados del cuadro verde están concentrados en la región andina y parte del Caribe colombiano. Sin embargo, hay presencia de hinchas en zonas como el Vaupés, Putumayo y hasta se ven puntos de calor en zonas como el Amazonas. Hasta allá llega el amor por el cuadro verde. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .