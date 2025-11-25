No habrá hinchada visitante para el decisivo duelo entre Nacional y Junior este miércoles en Ditaires

Este miércoles, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizarán uno de los duelos más esperados de los cuadrangulares, en el que definirán el liderato parcial del grupo. El balón rodará en el estadio de Ditaires, escenario alterno del cuadro verdolaga debido al montaje del concierto de J Balvin en el Atanasio. Sin embargo, la previa ya está marcada por una decisión contundente de las autoridades locales.
La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Itagüí (CLSCCFI) determinó que no se permitirá el ingreso de barras, aficionados ni seguidores del Junior de Barranquilla para este partido correspondiente a la tercera fecha, programado para las 8:30 p.m. La medida busca garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio, apelando a las facultades legales otorgadas por la Ley 1270 de 2009 y otros decretos tanto locales como nacionales.
