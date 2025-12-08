Nacional aún tiene esperanza de ir a la Libertadores 2026, le contamos qué tendría que pasar

Atlético Nacional tenía una opción grande para ser finalista del Clausura. Es cierto que no dependía solo de lo que hicieran sus futbolistas en la cancha, sino que debían esperar algo de “ayuda” del DIM. El cuadro rojo tenía que ganarle a Junior –hasta la sexta fecha invencible–, en el Atanasio para que los verdes, con una victoria en Cali, accedieran al duelo por el título.
El Poderoso lo hizo. Se impuso 2-1. Sin embargo, los dirigidos por Diego Arias no hicieron la tarea en el Pascual Guerrero. Nacional perdió con América 3-2 en el juego de la última fecha de los cuadrangulares semifinales de Liga en una noche que empezó al revés para los antioqueños desde que Andrés Román anotó un gol en contra cuando iban 19 minutos del primer tiempo.