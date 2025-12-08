x

Nacional aún tiene esperanza de ir a la Libertadores 2026, le contamos qué tendría que pasar

El cuadro verde perdió 3-2 con América en Cali y no logró clasificar a la final del Clausura. Pende de otros resultados para ir al torneo.

  • La ausencia de Atlético Nacional en Copa Libertadores podría complicarlo en el aspecto financiero de cara a mantener a futbolistas como Alfredo Morelos y Camilo Cándido. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 23 minutos
bookmark

Atlético Nacional tenía una opción grande para ser finalista del Clausura. Es cierto que no dependía solo de lo que hicieran sus futbolistas en la cancha, sino que debían esperar algo de “ayuda” del DIM. El cuadro rojo tenía que ganarle a Junior hasta la sexta fecha invencible, en el Atanasio para que los verdes, con una victoria en Cali, accedieran al duelo por el título.

El Poderoso lo hizo. Se impuso 2-1. Sin embargo, los dirigidos por Diego Arias no hicieron la tarea en el Pascual Guerrero. Nacional perdió con América 3-2 en el juego de la última fecha de los cuadrangulares semifinales de Liga en una noche que empezó al revés para los antioqueños desde que Andrés Román anotó un gol en contra cuando iban 19 minutos del primer tiempo.

A ese tanto se sumó el doblete de Dylan Borrero. Los tantos de Alfredo Morelos y Dairon Asprilla no fueron suficientes para cambiar el destino. Tampoco el asedio ofensivo de los verdolagas al final del encuentro. Perdieron y no pasaron a la final de la Liga. Sin embargo, hay otra consecuencia, menos anecdótica, de lo que ocurrió en esta fecha: los verdes, el equipo con el plantel más costoso del fútbol colombiano, no jugaría la Copa Libertadores en 2026, sino la Sudamericana.

¿Qué tendría que pasar para que Nacional juegue la Libertadores del otro año?

Para los hinchas de Atlético Nacional y sus directivas, no hay nada más “sagrado” que conseguir cupo en la Libertadores. Por eso, el proyecto deportivo siempre apunta a lograrlo cada año. No obstante, como están las cosas en la Liga colombiana, el cuadro verde se quedaría fuera de “La Gloria Eterna” del próximo año.

Sin rodeos: Colombia tiene cuatro cupos a Libertadores. Los dos primeros son para los campeones de cada semestre del año. Los restantes se reparten por reclasificación. Por el momento, solo dos cuadros criollos tienen cupo fijo en el torneo del próximo año: Santa Fe y DIM, los finalistas del Apertura. Los bogotanos aseguraron entrar a la fase de grupos tras ser campeones del primer semestre.

El Poderoso aseguró su cupo a la ronda previa de clasificación tras quedar segundo en la reclasificación con 92 puntos, detrás del Tolima que tiene 94 unidades. El cuadro pijao iría fijo a la ronda previa de la Libertadores en este momento, de no ser porque es, junto a Junior de Barranquilla, uno de los finalistas del Clausura.

Esa es la base que sostiene la ilusión de que Nacional pase a la Libertadores. Si Tolima es campeón del segundo semestre, no solo conseguirían su cupo a la fase de grupos del torneo de clubes más importante de Suramérica, sino que le abrirían la puerta de la fase previa al elenco verde de Antioquia.

Nacional es tercero de la reclasificación con 88 puntos. Por eso, si Tolima es campeón, los verdes quedarían con el segundo cupo a la fase previa. En caso de que Junior se quede con el título de final de año, los verdes quedarían con el cupo a la Copa Sudamericana por reclasificación. También tienen opción de llegar a ese torneo si son campeones de la Copa Sudamericana.

