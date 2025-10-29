Con sus laterales en alza, Nacional visita a Llaneros: a qué hora y dónde verlo

Atlético Nacional siempre ha sido una cantera inagotable de talento por las bandas. Su historia está llena de laterales que marcaron época, jugadores que transformaron la defensa en el primer paso del ataque, que con su clase, técnica y proyección se convirtieron en emblemas de un fútbol alegre, ofensivo y con sello propio.
Nombres como Luis Fernando “Chonto” Herrera, Diego Osorio, León Fernando Villa, Gildardo Gómez, José Fernando Santa, Camilo Zúñiga y Daniel Muñoz evocan una época dorada en la que los laterales del Verde eran sinónimo de salida limpia, profundidad y coraje.
En la actualidad, ese legado recae sobre los hombros de Andrés Román y el uruguayo Camilo Cándido. Dos jugadores que, tras un arranque irregular, comenzaron a reencontrarse con su mejor versión justo cuando más se les necesitaba. Antes del clásico frente al Deportivo Independiente Medellín, ambos habían sido blanco de críticas por parte de la hinchada, que exigía mayor solidez y determinación en su juego. Sin embargo, ese duelo ante el rival de patio fue un punto de inflexión: Román y Cándido ofrecieron un rendimiento sobresaliente, aportando en defensa y sumándose con inteligencia al ataque.