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El Clásico Paisa número 346 ya tiene sus protagonistas para el partido; estos son los convocados de Nacional y Medellín

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín juegan este miércoles 14 de octubre a las 8:30 p.m.

  • James Rodríguez, Edwin Cardona y Didier Moreno sonalgunas de las figuras del clásico. FOTOS: X Nacionaloficial y DIM_oficial
    James Rodríguez, Edwin Cardona y Didier Moreno sonalgunas de las figuras del clásico. FOTOS: X Nacionaloficial y DIM_oficial
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 15 minutos
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El Clásico Paisa número 346 no contará con algunas de las máximas figuras de Atlético Nacional e Independiente Medellín. El “Derbi” del fútbol colombiano más emocionante de los últimos años, por sus emocionantes juegos llenos de goles, se verá desdibujado, al menos desde los nombres, en el duelo válido por los cuartos de final de la Copa Betplay Dimayor 2026, el cual será este miércoles 14 de octubre (8:30 P.M./Win Sports+), y se jugará a un solo partido de eliminación directa.

Atlético Nacional llega como favorito al compromiso por lo demostrado en el semestre hasta el momento, pues el Verde Paisa conformó una gran plantilla con jugadores de renombre como Franco Armani o James Rodríguez, quienes se suman al resto de futbolistas que ya hacían parte del plantel más costoso del FPC. Además, a Nacional se le ve un estilo de juego aceitado, donde prioriza el posicionamiento en campo rival, aprovechando las cualidades técnicas de sus jugadores y el buen paso al ataque de sus laterales.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín no atraviesa su mejor momento, ya que el semestre inició de mejor manera e incluso hace un mes su idea de juego era más clara, ya que contaba con todos los intérpretes posibles, algo que en este clásico copero no podrá hacer. Si bien los de Luis Amaranto Perea están igualados en puntos (23) con Atlético Nacional en liga, el análisis futbolístico del equipo deja mucho que desear sin la presencia de Juan Fernando Quintero.

Justamente Quintero es quien abandera a los ausentes del clásico, ya que el volante creativo antioqueño del DIM es una de las máximas figuras, no solo del fútbol antioqueño, sino de todo el FPC. A la baja de Juanfer se le suma la de Jeison Medina, un delantero que se hizo con la titular del Rojo de la Montaña con su movilidad y capacidad de asociación en el juego, algo que facilitaba la tarea de los volantes y demás jugadores del equipo. El defensor Alfonso Simarra, quien venía jugando constantemente, tampoco está convocado en el Medallo.

Por el lado del cuadro verdolaga, las bajas son más numerosas y en distintos sectores del campo. De atrás hacia delante son las novedades para mal del equipo que dirige Lucas González. William Tesillo, defensor central y uno de los capitanes del equipo, no jugará por una fatiga muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, mientras que Andrés Reyes, otro zaguero y flamante refuerzo de Nacional, está afuera por un esguince de ligamento colateral de la rodilla derecha.

En la zona de volantes, Nacional no tiene baja alguna; sin embargo, es en la parte de adelante donde más sufre. El tridente que arrancó como titular el semestre está todo en recuperación. Marlos Moreno continúa sin jugar por la lesión muscular de isquiotibiales que lo acompaña hace un par de semanas en el muslo derecho, mientras que Andrés Sarmiento tiene una lesión muscular que no lo deja competir. Alfredo Morelos no jugará, ya que se encuentra en rehabilitación por lesión muscular semimembranosa del muslo derecho, aunque el club admitió que se encuentra mejorando.

Los convocados de Nacional

Arqueros: Franco Armani y Luis Marquínez.

Defensas: Néider Parra, Cesar Haydar, Juan Moreno, Andrés Felipe Román, Milton Casco y Samuel Velásquez.

Mediocentros: Juan Zapata, Jorman Campuzano, Felipe Marín, Metheus Uribe, James Rodríguez, Edwin Cardona, Elías Cabrera y Juan Manuel Rengifo.

Delanteros: Kevin Parra, Ian Poveda, Nicolás Rodríguez y Emmanuel Benítez.

Posible titular: Armani (arquero); Román, Parra, Haydar, Velásquez (defensas); Marín, Rengifo, Rodríguez (volantes); Parra, Rodríguez y Poveda (delanteros).

Los convocados del DIM

Arqueros: Éder Chaux y Salvador Ichazo.

Defensas: Hayen Palacios, Esneyder Mena, Frank Fabra, Kevin Mantilla, Luis Escorcia y Joaquín Varela.

Mediocentros: Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Agustín Martegani y Daniel Cataño.

Delanteros: John Montaño, Nivaldo Herazo, Kéiner Klinger, Yony González, Enzo Larrosa y Carlos Lucumí.

Posible titular: Chaux (arquero); Mena, Mantilla, Escorcia, Fabra (defensas); Moreno, Loboa, Marteganí, Cataño (volantes); John Montaño y Carlos Lucumí (delanteros).

El árbitro es Wilmar Roldán

Nuevamente, como en tantos clásicos antioqueños, el árbitro será Wilmar Roldán. El experimentado juez de 46 años, nacido en Remedios, Antioquia, dirigió los últimos 2 clásicos paisas, los cuales ganó Nacional. En las últimas cinco ocasiones que fue designado a este partido, Nacional fue victorioso, dos de ellas por Copa Colombia.

Lea también: ¿Qué procedimiento intentaron hacer con la cancha del estadio El Campín?; aquí le explicamos

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo, a qué hora y por dónde se transmite el Clásico Paisa número 346 por la Copa BetPlay 2026?
El partido se jugará este miércoles 14 de octubre de 2026 a las 8:30 P.M. en un formato de eliminación directa a partido único, con transmisión a través de Win Sports+.
¿Cuáles son las bajas más sensibles que tiene el Independiente Medellín (DIM) para este clásico copero?
El DIM sufre la ausencia de su máxima figura y capitán, el creativo Juan Fernando Quintero, además del delantero titular Jeison Medina y el defensor Alfonso Simarra, quienes no fueron convocados.
¿Cómo es el historial reciente de Atlético Nacional cuando el árbitro es Wilmar Roldán en el Clásico Paisa?
El árbitro designado es el experimentado antioqueño Wilmar Roldán. El historial reciente favorece ampliamente a Atlético Nacional, ya que el Verdolaga ha ganado los últimos 5 clásicos en los que Roldán ha sido el juez central, incluidos dos duelos previos por Copa Colombia.
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