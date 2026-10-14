El Clásico Paisa número 346 ya tiene sus protagonistas para el partido; estos son los convocados de Nacional y Medellín

El Clásico Paisa número 346 no contará con algunas de las máximas figuras de Atlético Nacional e Independiente Medellín. El “Derbi” del fútbol colombiano más emocionante de los últimos años, por sus emocionantes juegos llenos de goles, se verá desdibujado, al menos desde los nombres, en el duelo válido por los cuartos de final de la Copa Betplay Dimayor 2026, el cual será este miércoles 14 de octubre (8:30 P.M./Win Sports+), y se jugará a un solo partido de eliminación directa.

Atlético Nacional llega como favorito al compromiso por lo demostrado en el semestre hasta el momento, pues el Verde Paisa conformó una gran plantilla con jugadores de renombre como Franco Armani o James Rodríguez, quienes se suman al resto de futbolistas que ya hacían parte del plantel más costoso del FPC. Además, a Nacional se le ve un estilo de juego aceitado, donde prioriza el posicionamiento en campo rival, aprovechando las cualidades técnicas de sus jugadores y el buen paso al ataque de sus laterales.

Por otro lado, el Deportivo Independiente Medellín no atraviesa su mejor momento, ya que el semestre inició de mejor manera e incluso hace un mes su idea de juego era más clara, ya que contaba con todos los intérpretes posibles, algo que en este clásico copero no podrá hacer. Si bien los de Luis Amaranto Perea están igualados en puntos (23) con Atlético Nacional en liga, el análisis futbolístico del equipo deja mucho que desear sin la presencia de Juan Fernando Quintero.

Justamente Quintero es quien abandera a los ausentes del clásico, ya que el volante creativo antioqueño del DIM es una de las máximas figuras, no solo del fútbol antioqueño, sino de todo el FPC. A la baja de Juanfer se le suma la de Jeison Medina, un delantero que se hizo con la titular del Rojo de la Montaña con su movilidad y capacidad de asociación en el juego, algo que facilitaba la tarea de los volantes y demás jugadores del equipo. El defensor Alfonso Simarra, quien venía jugando constantemente, tampoco está convocado en el Medallo.

Por el lado del cuadro verdolaga, las bajas son más numerosas y en distintos sectores del campo. De atrás hacia delante son las novedades para mal del equipo que dirige Lucas González. William Tesillo, defensor central y uno de los capitanes del equipo, no jugará por una fatiga muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, mientras que Andrés Reyes, otro zaguero y flamante refuerzo de Nacional, está afuera por un esguince de ligamento colateral de la rodilla derecha.

En la zona de volantes, Nacional no tiene baja alguna; sin embargo, es en la parte de adelante donde más sufre. El tridente que arrancó como titular el semestre está todo en recuperación. Marlos Moreno continúa sin jugar por la lesión muscular de isquiotibiales que lo acompaña hace un par de semanas en el muslo derecho, mientras que Andrés Sarmiento tiene una lesión muscular que no lo deja competir. Alfredo Morelos no jugará, ya que se encuentra en rehabilitación por lesión muscular semimembranosa del muslo derecho, aunque el club admitió que se encuentra mejorando.