Nacional se enfrentará a Millonarios en la fase preliminar de la Copa Sudamericana-2026

El fútbol colombiano arrancará el calendario internacional de 2026 con duelos de alto voltaje. El sorteo realizado en la sede de la Conmebol, en Luque (Paraguay) este jueves definió que Atlético Nacional y Millonarios se enfrentarán en la fase previa de la Copa Sudamericana, en un cruce directo que dejará a uno de los dos fuera del certamen.

El partido se disputará a juego único en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, durante la semana del 4 de marzo, bajo el exigente formato que caracteriza esta instancia del torneo: enfrentamientos entre clubes del mismo país, sin margen de error y con boleto directo a la fase de grupos solo para el ganador.

El sorteo también emparejó a América de Cali con Atlético Bucaramanga. El duelo será en el Pascual Guerrero.

Paralelamente, el calendario internacional se completa con la Copa Libertadores, que también inicia con rondas preliminares a ida y vuelta antes de la fase principal. En ese escenario, Independiente Medellín y Deportes Tolima serán los clubes colombianos que aguardarán el sorteo para conocer su primer reto en el máximo torneo de clubes de la región.