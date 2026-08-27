La confianza hizo despertar a Marlos Moreno: Nacional vuelve a disfrutar de su gambeta

En el fútbol, la confianza puede cambiarlo todo. Una palabra, un respaldo y la sensación de que el entrenador cree en un jugador pueden ser suficientes para recuperar sensaciones que parecían perdidas. Eso es precisamente lo que está ocurriendo con Marlos Moreno en Atlético Nacional.
A los 29 años, el extremo parece haber encontrado un nuevo aire en el equipo verdolaga, después de varios meses en los que su regreso al club, en julio de 2025, había dejado más dudas que certezas. Poco a poco, la versión de Marlos que alguna vez enamoró a los hinchas vuelve a aparecer.