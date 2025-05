¿Por qué es importante que Nacional quede primero? ¿Cómo se hará el sorteo de los octavos? ¿Cuándo y dónde será?

En medio de esta planificación estratégica, Atlético Nacional tiene claro lo que está en juego. No se trata solo de avanzar, sino de hacerlo como primero de grupo, lo que le aseguraría cerrar los octavos de final en el Atanasio Girardot, su fortaleza invencible. El conjunto verdolaga acumula 28 partidos sin perder en casa, una cifra que no solo impresiona, sino que también intimida a cualquier visitante. Con el aliento incondicional de su hinchada, terminar arriba en la tabla no es una opción: es una necesidad.