Atlético Nacional llega a una nueva encrucijada en este agitado semestre. Este lunes, cuando la pelota ruede en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:20 p.m., el equipo verdolaga no solo enfrentará a Millonarios, uno de sus clásicos rivales, sino también el peso de la historia reciente y la presión de no tener margen de error. Ganar o ganar. No hay otra fórmula posible para mantener viva la ilusión de alcanzar la final del fútbol colombiano y seguir soñando con una nueva estrella.

La ecuación parece sencilla sobre el papel: Nacional debe vencer a Millonarios y que Independiente Santa Fe no derrote a Once Caldas (6:15 p.m). Si el equipo bogotano empata o pierde, los de Medellín llegarán a la última fecha de los cuadrangulares semifinales dependiendo únicamente de sí mismos. Sin embargo, la realidad sobre el terreno de juego cuenta una historia más compleja, marcada por estadísticas frías y una racha que pesa como una losa sobre el cuadro paisa.