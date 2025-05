Gandolfi entiende y comparte el dolor de la hinchada, pero prefiere ver el vaso medio lleno en Nacional; esto dijo

Aunque los números recientes no favorecen a Atlético Nacional —tres derrotas consecutivas después de 74 partidos sin sufrir una seguidilla similar y un bajo rendimiento como visitante en el último año— el técnico Javier Gandolfi mantiene su enfoque optimista y prefiere ver el vaso medio lleno. Tras la caída 1-0 frente a Nacional de Uruguay en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el estratega argentino valoró el rendimiento colectivo, en especial lo mostrado en la primera parte, como una de las mejores presentaciones desde que asumió el mando.

“No marcamos de visitante y estamos en octavos de final. Quiere decir que hicimos algunas cosas bien”, señaló Gandolfi, quien no ocultó su frustración por el resultado, pero sí destacó el dominio verde en varios tramos del compromiso. “Hoy, a lo largo del partido, sobre todo en el primer tiempo, fuimos altamente superiores al rival, creando situaciones. Nos faltó, en esos últimos 10 o 15 metros, tener la tranquilidad y la fineza para tomar mejores decisiones”.

El análisis del DT va más allá del marcador. Nacional tuvo la posesión, generó juego ofensivo y mostró carácter, aspectos que para el cuerpo técnico son señales claras de crecimiento colectivo. “Fue uno de los mejores partidos desde que estoy en el club. Tener esa superioridad de visitante y sobre todo en Copa Libertadores no sé si se ve tanto. El resultado nos deja un sabor totalmente amargo, pero me preocuparía si el funcionamiento del equipo no generara situaciones. El equipo mordió y jugó durante los 90 minutos siendo protagonista. En el primer tiempo rozamos algo perfecto; hubiera sido perfecto si hubiéramos convertido”, sentenció el técnico.

Los números respaldan su lectura: Nacional remató 14 veces, cinco de ellas con dirección al arco, frente a solo 9 del equipo uruguayo. También tuvo una posesión del 62%, y superó ampliamente a su rival en pases completados, con 517 contra 311. Sin embargo, como suele ocurrir en el fútbol, las estadísticas no siempre se reflejan en el marcador.

Gandolfi también tuvo palabras para la hinchada, consciente de la frustración que genera una nueva derrota: “¿Qué les puedo decir? El sentimiento es mutuo, el dolor es el mismo y solo tengo palabras de agradecimiento para ellos”. El argentino entiende que la exigencia es alta y que la camiseta de Nacional pide resultados, pero confía en que el trabajo terminará por rendir frutos.

El panorama, a pesar del tropiezo, no es oscuro. Nacional ya está clasificado a los octavos de final de la Libertadores, instancia en la que conocerá su rival el próximo 2 de junio, y sigue vivo en la Liga, donde este domingo arrancará los cuadrangulares semifinales enfrentando a Once Caldas en el Atanasio Girardot. La consigna: pasar la página y reencaminar el rumbo.