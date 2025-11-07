Nacional acelera negociaciones para retener a Alfredo Morelos: “Las ganas están, quiero quedarme”

La conexión entre Alfredo Morelos y Atlético Nacional ha sido cargada de goles. Desde su regreso al fútbol colombiano, el delantero cordobés ha demostrado que su olfato goleador, su potencia y su carácter competitivo siguen intactos. Y ahora, con 29 tantos en 82 partidos, se ha convertido en una pieza fundamental del esquema verdolaga, un ídolo contemporáneo que podría marcar una nueva era si logra quedarse.
El calendario aprieta y el reloj avanza. Su contrato actual vence el 31 de diciembre, por lo que la dirigencia del club, encabezada por Sebastián Arango, trabaja contrarreloj para lograr la renovación. En las oficinas del verde se respira optimismo, y no es para menos: el propio Morelos ha manifestado públicamente su deseo de continuar vistiendo la camiseta del equipo paisa.