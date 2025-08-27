Aplausos, lágrimas de alegría: el Kínder de Nacional brilló en contundente victoria contra Quindío

En el fútbol contemporáneo no hay mucho tiempo para el lamento. Todo pasa tan rápido que el futbolista que un día los hinchas señalaron con un dedo inquisidor y lo criticaron con vehemencia, al poco tiempo termina siendo aplaudido.
Más cuando, por lo general, es figura de su equipo. Los futboleros tienen memoria. También poseen el don del perdón. Eso sí, nunca olvidan, ni lo malo, ni lo bueno. Edwin Cardona es testigo de eso. Una semana después de que, por la expulsión en el partido de octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo, muchos pidieran su salida del cuadro verde, el volante paisa salió aplaudido del Atanasio.