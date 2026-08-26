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Atlético Nacional se enfrenta al Cali en el Atanasio; ¿quién tiene mejor plantilla en el duelo de verdes?

En el marco de la séptima jornada de la Liga Betplay 2026-2, Nacional y Cali medirán fuerzas en Medellín, ¿a qué hora y dónde verlo?

  • Pedro Gallese y Alfredo Morelos son dos de los jugadores que más ganan en el FPC. FOTOS: Instagram Alfredomorelos30 y Pedrogallese1
    Pedro Gallese y Alfredo Morelos son dos de los jugadores que más ganan en el FPC. FOTOS: Instagram Alfredomorelos30 y Pedrogallese1
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 9 minutos
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Este miércoles 26 de agosto, Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot en un duelo que promete ser intenso debido a la ideología de juego de cada equipo y el momento futbolístico que atraviesan ambas escuadras, más allá del resultado. Se nota de a poco el trabajo que realizan los técnicos Lucas González (Atlético Nacional) y Rafael Dudamel (Deportivo Cali) con sus respectivas plantillas.

Justamente se enfrentan los dos equipos más valorizados en la actualidad del fútbol colombiano. Según Transfermarkt, Atlético Nacional tiene una plantilla que cuesta alrededor de 25,5 millones de euros y que se valoriza en el mercado en 34 millones de euros, mientras que el Cali tiene un valor base de su plantel de 14,7 millones de euros, valorizado en la actualidad cerca de los 24 millones de euros.

La razón de estos valores, los cuales son altos para el FPC, se explica principalmente en dos jugadores: Juan Manuel Rengifo por Nacional y Matías Orozco del Cali. El volante antioqueño del “Verde Paisa” está tasado en 5 millones de euros, mientras que el barranquillero del club “Azucarero” cuesta 1,5 millones de euros; sin embargo, su venta por 4,8 millones de euros aproximadamente está pronta a cerrarse con el Brighton de Inglaterra.

Por otro lado, tanto Nacional como Cali tienen en sus equipos a dos de los jugadores que mejor salario tienen en el fútbol criollo. El “Rey de Copas” le paga a Alfredo “El Búfalo” Morelos un aproximado de $700 millones de pesos colombianos al mes, una cifra parecida a lo que recibe el guardameta peruano del Cali, Pedro Gallese.

Mientras que Nacional tiene ocho jugadores que cuestan más de un millón de euros, el Cali tiene a cinco. Para este duelo, el cuadro antioqueño no contará con uno de ellos, Elías Cabrera. El Cali, por su parte, cuidará a la joya, Matías Orozco, para que su operación con el Brighton se pueda cerrar con facilidad.

Por números, Atlético Nacional es el equipo más caro del país y supera ampliamente al otro verde de Colombia, no obstante, esto se demuestra en el terreno de juego. Cabe destacar que los dirigidos por Lucas González tampoco contarán con uno de sus jugadores más prometedores y valorizables, Nicolás Rodríguez, esto debido al esguince en el cruzado colateral de su rodilla, lo que lo marginará de las canchas durante ocho semanas.

Historial y posibles nóminas de los equipos

El Deportivo Cali, junto a Millonarios, son los dos únicos equipos en el fútbol colombiano que se pueden dar el lujo de decir que le ganan a Atlético Nacional en el historial. No solo eso, sino que en la cuenta personal, Rafael Dudamel solo cayó una vez contra el cuadro verde, pues en sus presentaciones frente a Nacional con el Cali o el Atlético Bucaramanga, supo imponer su idea frente a los paisas.

“Cada vez sumamos más movimientos al funcionamiento y somos un mejor equipo cada día. Vamos a jugar un partido mano a mano contra un rival de buenas capacidades y buenas formas, con carácter competitivo. Ya nos conocemos”, afirmó en la previa el técnico venezolano.

Durante el profesionalismo, Nacional y Cali se han enfrentado en 294 ocasiones con un saldo de 104 victorias para los antioqueños, 114 para los vallecaucanos y 76 empates. Este miércoles será el partido 295, el cual contará con el arbitraje del barranquillero Bismark Santiago.

Cabe destacar que en el Cali jugará el venezolano Eduard Bello, de reciente paso por Nacional. Las posibles nóminas inicialistas son las siguientes:

Nacional: Armani (portero)- Román, Parra, Tesillo, Casco (defensas)- Campuzano, Uribe, Cardona (volantes)- Moreno, Sarmiento y Morelos (delanteros)

Cali: Gallese (portero)- Chaverra, Sandoval, Caldera, Álvarez, Velasco (defensas)- Giraldo, Correa, Benedetti (volantes)- Bello y Rodríguez (delanteros)

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¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo de Atlético Nacional contra Deportivo Cali por la séptima fecha de la Liga Betplay 2026-2, se jugará a las 8:30 p.m., hora de Colombia, con transmisión de Win Sports+.

Lea también: “No fue por dinero, fue por gloria”: Rodrigo Riep, representante de Juanfer Quintero sobre su regreso al DIM

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto vale la plantilla de Atlético Nacional en 2026?
Según los valores de Transfermarkt citados en la noticia, Atlético Nacional tiene un valor base de plantilla de aproximadamente 25,5 millones de euros y una valorización cercana a los 34 millones de euros.
¿Cuánto vale la plantilla del Deportivo Cali en 2026?
El Deportivo Cali tiene un valor base de plantilla de aproximadamente 14,7 millones de euros y una valorización actual cercana a los 24 millones de euros, de acuerdo con los datos de Transfermarkt mencionados en la noticia.
¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Deportivo Cali en vivo?
El partido se podrá ver por Win Sports+, según la información de la noticia. El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot.
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