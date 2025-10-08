Nacional, con Marlos Moreno habilitado, buscará dar el golpe en Manizales para llegar a semifinales de Betplay, ¿a qué hora?

En la interna de Atlético Nacional están convencidos de que tienen “la obligación de ser campeones de todos los todos los torneos que juguemos”. Lo dicen los directivos y lo replican, cada que pueden, los futbolistas del plantel profesional.
Antes del duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Betplay contra Once Caldas, que se disputa este jueves en el estadio Palogrande de Manizales (7:30 p.m.), el encargado de expresar esas palabras fue el extremo Andrés Sarmiento, quien ha sido titular en casi todos los partidos que el cuadro verde ha disputado en el segundo torneo en importancia de nuestro país.