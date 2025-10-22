En vivo | Con gol de Andrés Sarmiento, Atlético Nacional vence 1-0 a Once Caldas en el Atanasio en la vuelta de los cuartos de Copa

La posibilidad de que haya una final paisa en la Copa Betplay 2025 ilusiona a los aficionados. Sin embargo, aún hay escaños por subir para que eso ocurra. El DIM ya está en las semifinales y enfrentará a Envigado. Atlético Nacional, por su parte, tendrá que asegurar su cupo entre los cuatro mejores este miércoles, a partir de las 6:00 p.m., contra Once Caldas.

El elenco verde, vigente campeón del torneo y equipo que más veces lo ha ganado con siete títulos, recibe a los caldenses en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa en el Atanasio Girardot. La serie va 1-0 en favor del conjunto antioqueño, que tendrá a casi todas sus figuras en el objetivo de meterse en la próxima ronda.