En vivo | Con gol de Andrés Sarmiento, Atlético Nacional vence 1-0 a Once Caldas en el Atanasio en la vuelta de los cuartos de Copa

El elenco verde gana 1-0 la serie de cuartos de final de la Copa Betplay 2025.

  • El volante antioqueño Edwin Cardona es una de las figuras del cuadro verde en la Copa Betplay. Anotó el tanto de la ida en Manizales. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Deportes

hace 46 minutos
bookmark

La posibilidad de que haya una final paisa en la Copa Betplay 2025 ilusiona a los aficionados. Sin embargo, aún hay escaños por subir para que eso ocurra. El DIM ya está en las semifinales y enfrentará a Envigado. Atlético Nacional, por su parte, tendrá que asegurar su cupo entre los cuatro mejores este miércoles, a partir de las 6:00 p.m., contra Once Caldas.

El elenco verde, vigente campeón del torneo y equipo que más veces lo ha ganado con siete títulos, recibe a los caldenses en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Copa en el Atanasio Girardot. La serie va 1-0 en favor del conjunto antioqueño, que tendrá a casi todas sus figuras en el objetivo de meterse en la próxima ronda.

En caso de conseguir el triunfo y ratificar su paso a semifinales, Nacional se medirá contra América de Cali en un duelo que reeditaría la final de la Copa del 2024, cuando los verdolagas vencieron al equipo vallecaucano en el estadio Pascual Guerrero durante en el juego de vuelta y levantaron el título de visitantes.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares de Nacional:

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Mateus Uribe; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Dairon Asprilla.

Estos son los titulares de Once Caldas:

Joan Parra; Juan Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo, Jorge Cardona; Robert Mejía, Mateo García, Iván Rojas; Michael Barrios, Jefry Zapata, Mateo Zuleta.

Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

