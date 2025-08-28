“Vamos por los dos títulos que tenemos en juego”: Andrés Román tras triunfo contra Deportes Quindío por Copa

Atlético Nacional, según expresan sus hinchas, tiene la obligación de ganar los dos torneos locales en los que tiene competencia: la Liga y la Copa. De este último no solo es el vigente campeón (la ganó en 2024), sino que es el equipo que más títulos tiene. Hasta el momento, los antioqueños suman siete trofeos del campeonato que reúne a los elencos de primera y segunda división.
La nómina que tiene el Rey de Copas, es lo que genera tanta expectativa entre los hinchas, que siempre son exigentes. Después de la eliminación de la Copa Libertadores en octavos de final, el cuadro paisa empató a un tanto contra América de Cali por Liga. Por la igualdad fueron criticados. Sus aficionados no estaban a gusto con el fútbol mostrado.