Video | Como si estuvieran en Medellín: así fue el tremendo banderazo de miles de hinchas de Nacional en Sao Paulo

Parecía Medellín. No solo por los edificios altos que rodeaban el hotel de concentración de Atlético Nacional, sino por los cientos de aficionados del cuadro verde que cantaron, como locos, durante casi una hora mientras lanzaban juegos pirotécnicos y movían banderas verdes con blanco. Por eso daba la sensación de que esto pasaba en la capital de Antioquia.
Pero no. Ocurría en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes de Brasil, donde el martes en la noche el cuadro verdolaga buscará clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Morumbí, frente al equipo homónimo de la urbe, que es el máximo ganador a nivel internacional del balompié brasileño.