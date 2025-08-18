x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Como si estuvieran en Medellín: así fue el tremendo banderazo de miles de hinchas de Nacional en Sao Paulo

El cuadro verde buscará el martes, en el estadio Morumbí, meterse en cuartos de final de la Copa Libertadores.

  • Cerca de 1.500 aficionados del cuadro verde se concentraron afuera del hotel de Nacional en Sao Paulo. FOTO: CORTESÍA EMILIANO ACOSTA
    Cerca de 1.500 aficionados del cuadro verde se concentraron afuera del hotel de Nacional en Sao Paulo. FOTO: CORTESÍA EMILIANO ACOSTA
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

Parecía Medellín. No solo por los edificios altos que rodeaban el hotel de concentración de Atlético Nacional, sino por los cientos de aficionados del cuadro verde que cantaron, como locos, durante casi una hora mientras lanzaban juegos pirotécnicos y movían banderas verdes con blanco. Por eso daba la sensación de que esto pasaba en la capital de Antioquia.

Pero no. Ocurría en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes de Brasil, donde el martes en la noche el cuadro verdolaga buscará clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Morumbí, frente al equipo homónimo de la urbe, que es el máximo ganador a nivel internacional del balompié brasileño.

1.500 personas, aproximadamente, llenaron las calles de esa ciudad para darle una voz de aliento, de respaldo, a los futbolista dirigidos por el argentino Javier Gandolfi, que buscarán mantener la superioridad deportiva que mostraron hace una semana, en la ida, en Medellín, pero agregarle la eficacia en definición que tanto le faltó en el Atanasio Girardot.

David Ospina, capitán del equipo antioqueño, se mostró emocionado por el acompañamiento de la gente. También lo hizo Marlos Moreno, quien regresó después de 9 años y se ha convertido en el talismán de los aficionados para atraer, de nuevo, el triunfo épico que consiguieron hace 9 años en el Morumbí, con el extremo paisa como protagonista.

Por eso fue que tantos aficionados viajaron a suelo brasileño. Entre el domingo y lunes casi todos los vuelos que salieron desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, hacia Sao Paulo iban llenos de hinchas verdes, que quieren vivir, de primera mano, la historia.

“Estar aquí en Brasil, para mí, es una emoción muy grande. Siempre soñé con conocerlo y es lindo estar aquí siguiendo al equipo de mis amores. Me parece impresionante ver la magnitud de la hinchada de Nacional, que llena en cualquier cancha, cualquier país, que va a donde sea. Me revive algo del 2016. Tenemos buenos recuerdos de la Libertadores. Saber que en ese momento lo vi en casa por televisión y ahora estar acá me llena de felicidad”, aseguró Emiliano Acosta, aficionado que viajó.

De acuerdo con lo que narró, se espera que el martes, antes del partido, salan 70 buses desde el estadio Pacaembú hasta el Morumbí con aficionados de Atlético Nacional que llenarán las tribunas de ese escenario deportivo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida