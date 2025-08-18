Video | Como si estuvieran en Medellín: así fue el tremendo banderazo de miles de hinchas de Nacional en Sao Paulo

Parecía Medellín. No solo por los edificios altos que rodeaban el hotel de concentración de Atlético Nacional, sino por los cientos de aficionados del cuadro verde que cantaron, como locos, durante casi una hora mientras lanzaban juegos pirotécnicos y movían banderas verdes con blanco. Por eso daba la sensación de que esto pasaba en la capital de Antioquia. Pero no. Ocurría en Sao Paulo, una de las ciudades más grandes de Brasil, donde el martes en la noche el cuadro verdolaga buscará clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Morumbí, frente al equipo homónimo de la urbe, que es el máximo ganador a nivel internacional del balompié brasileño.

1.500 personas, aproximadamente, llenaron las calles de esa ciudad para darle una voz de aliento, de respaldo, a los futbolista dirigidos por el argentino Javier Gandolfi, que buscarán mantener la superioridad deportiva que mostraron hace una semana, en la ida, en Medellín, pero agregarle la eficacia en definición que tanto le faltó en el Atanasio Girardot. David Ospina, capitán del equipo antioqueño, se mostró emocionado por el acompañamiento de la gente. También lo hizo Marlos Moreno, quien regresó después de 9 años y se ha convertido en el talismán de los aficionados para atraer, de nuevo, el triunfo épico que consiguieron hace 9 años en el Morumbí, con el extremo paisa como protagonista.

Por eso fue que tantos aficionados viajaron a suelo brasileño. Entre el domingo y lunes casi todos los vuelos que salieron desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, hacia Sao Paulo iban llenos de hinchas verdes, que quieren vivir, de primera mano, la historia.