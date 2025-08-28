Listo el rival de Atlético Nacional en la semifinal de la Liga Femenina: será una serie verde

La victoria de Orsomarso 0-1 contra el Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca, dejó al cuadro azucarero en el segundo lugar del Grupo B, y por ello, serán las rivales de Atlético Nacional en la fase de la semifinal de la Liga Femenina.

Las dirigidas por Foad Maziri, lograron la victoria gracias al cobro de tiro libre de Natalia Ruiz y tras el lucimiento de la arquera Giorgina que sacó su arco en cero, las jugadoras de Yumbo se quedaron con el primer lugar de su grupo y ahora espera por el rival que se define en los duelos que se disputarán a las 6:30 p.m., con los duelos América-Millonarios y Santa Fe- Nacional.