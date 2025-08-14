Atracos en Medellín han caído 34% este 2025

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, reportó una disminución de los casos de hurto en lo corrido de 2025, con corte al 8 de agosto.
En comparación con el mismo periodo de 2024, el hurto a personas bajó de 10.842 a 8.131 casos (-25 %), los atracos pasaron de 6.214 a 4.095 (-34 %), el hurto a establecimientos comerciales disminuyó de 2.401 a 1.177 (-51 %) y los delitos contra vehículos y residencias registraron caídas entre el 17 % y el 32 %. Estas reducciones, consideradas históricas, reflejan un avance en la seguridad y la confianza ciudadana.
Según la Administración Distrital, los resultados son producto de una ofensiva sostenida contra el crimen, que incluye el fortalecimiento de patrullajes, el uso estratégico del sistema de videovigilancia, operativos encubiertos, allanamientos simultáneos y una acción conjunta con la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales. Las intervenciones se han focalizado en zonas priorizadas, logrando la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a distintas modalidades de hurto.