Murió menor de 15 años que se encontraba en UCI tras ser atropellada por taxista ebrio en Bogotá

El hombre señalado de arrollar a la menor junto a otras 10 personas fue identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, quien conducía en estado de embriaguez.

    Un conductor de taxi arrolló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 2 horas
Karol Stepania, una menor de 15 años, falleció luego de permanecer desde el sábado en la noche en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras ser atropellada por un taxista que conducía en estado de embriaguez en Bogotá.

El grave siniestro ocurrió en el barrio San Cristóbal, donde la adolescente fue embestida junto a otras 10 personas que se encontraban en la calle.

A pesar de los esfuerzos del personal médico que la atendió durante tres días, las graves lesiones sufridas resultaron irreversibles, pues la menor ingresó con muerte cerebral.

Amplíe la noticia: Enviaron a la cárcel al taxista que en estado de embriaguez atropelló a 11 personas en Bogotá

La confirmación de su muerte fue hecha por el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, quien lamentó lo ocurrido y expresó su rechazo ante el hecho.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”, escribió este martes en su cuenta de X.

El hermano de Karol Stepania, de siete años de edad, permanece en estado crítico en el Hospital Santa Clara de la capital del país.

En cuanto a José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, fue imputado y enviado a la cárcel por conducir en estado de embriaguez y con exceso de velocidad, hechos que provocaron la tragedia.

A este hombre se le imputaron los delitos de homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas, ambas conductas agravadas, cargos por los que se declaró culpable.

Peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que se encontraba en grado tres de alcoholemia.

Por la condición en que se encontraba, el conductor perdió el control del vehículo y arrolló a varios peatones que estaban en una esquina. Finalmente, se estrelló contra la fachada de un inmueble.

El alcalde Carlos Fernando Galán reaccionó tras la muerte de la menor: “La irresponsabilidad de un hombre terminó en la muerte de una niña de apenas 15 años. Lamento profundamente la muerte de Karol Stepanía. A su familia, toda nuestra solidaridad. Estos hechos no van a quedar impunes”, aseguró en X.

