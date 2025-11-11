x

Murió menor de 15 años que se encontraba en UCI tras ser atropellada por taxista ebrio en Bogotá

El hombre señalado de arrollar a la menor junto a otras 10 personas fue identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, quien conducía en estado de embriaguez.

  • Un conductor del taxi arrolló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en el barrio La Sierra, localidad de San Cristóbal, en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 8 minutos
bookmark

Karol Stepania, una menor de 15 años, falleció luego de permanecer desde el sábado en la noche en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), tras ser atropellada por un taxista que conducía en estado de embriaguez en Bogotá.

El grave siniestro ocurrió en el barrio San Cristóbal, donde la adolescente fue embestida junto a otras 10 personas que se encontraban en la calle.

A pesar de los esfuerzos del personal médico que la atendió durante tres días, las graves lesiones sufridas resultaron irreversibles.

La confirmación de su muerte fue hecha por el secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, quien lamentó lo ocurrido y expresó su rechazo ante el hecho.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento Karol Stepanía, menor de 15 años que resultó lesionada en siniestro en San Cristóbal. Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales”, escribió este martes en su cuenta de X.

En desarrollo...

