EN VIVO | Juzgado admite declaraciones de Day Vásquez en juicio a Nicolás Petro

El hijo del presidente alegó que no ha podido hacer transacciones bancarias, ni siquiera para comprar los tiquetes de avión necesarios para viajar a Barranquilla.

    Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, empezó el martes 4 y ahora sigue este miércoles 5 de noviembre en los juzgados de Barranquilla, aunque sin su presencia física. El exdiputado del Atlántico informó que no podía viajar por dos motivos: su inclusión en la llamada Lista Clinton, que le impide realizar transacciones bancarias, y razones de seguridad personal.

Según explicó su abogado, Alejandro Carranza, la reciente captura de Jorge Luis Santiago Charris —exescolta de la fiscal del caso, Lucy Laborde— por presuntos nexos con el Clan del Golfo, aumentó el riesgo de desplazarse a la capital del Atlántico. Por ello, solicitó que su cliente participara de manera virtual.

El juez aceptó temporalmente la conexión remota de Petro Burgos y entendió las razones expuestas por la defensa. Sin embargo, advirtió que en las siguientes etapas del proceso el acusado deberá asistir de forma presencial.

“La defensa expuso varios argumentos: que el acusado no conseguía tiquetes por restricciones derivadas de Estados Unidos, que no tenía recursos económicos y que enfrentaba riesgos de seguridad al residir en Bogotá”, explicó el juez.

Durante la sesión, el despacho reprendió al abogado de la defensa por pedir la exclusión de pruebas inexistentes.

“No hay solicitud probatoria sobre informes de criptomonedas ni operaciones digitales; la Fiscalía los anunció, pero no los incorporó”, aclaró el juez, calificando el recurso como “desatinado y lamentable”.

Entre las pruebas admitidas figuran los chats y el celular de Day Vásquez, exesposa de Petro y beneficiaria de un principio de oportunidad, así como la declaración de la fuente humana que permitió su captura.

La audiencia fue suspendida por problemas técnicos

La diligencia se retomará a la 1:30 de la tarde, luego de que el juez ordenara un receso por fallas técnicas en el centro de servicios judiciales. Antes de la suspensión, el despacho avanzaba en el análisis de los elementos que harán parte del juicio contra el hijo del presidente. Entre las pruebas admitidas por el juez figuran, entre otras, las declaraciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, y las conversaciones extraídas de su teléfono celular.

Durante la audiencia, el juez confirmó la validez de las declaraciones que Vásquez rindió ante la Fiscalía. El magistrado concluyó que los funcionarios actuaron dentro de sus competencias y que la testigo recibió todas las garantías legales.

Noticia en desarrollo...

