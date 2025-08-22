“Coronamos, coronamos”: el cruel audio de los terroristas celebrando tras derribar helicóptero de la Policía en Amalfi

Un helicóptero fue derribado en la vereda Los Toros, zona limítrofe entre Amalfi y Anorí, Nordeste de Antioquia, gracias a un ataque con drones. Un video revela el momento en el que los criminales celebran el éxito del atentado contra los uniformados de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.

Los responsables, según lo dio a conocer la Gobernación de Antioquia, fueron las Disidencias de las Farc, quienes hacen presencia en la zona y mantienen una disputa territorial de la vereda con el ELN y el Clan del Golfo.

Videos grabados por campesinos dejaron en evidencia el momento exacto en el que el helicóptero es derribado por drones. Otro video en redes muestra un audio de quienes serían los responsables del atentado celebrando el éxito del ataque.

“Coronamos, coronamos. Coronamos, viejo, coronamos. Mire, mire donde cayó, mire”, se le escucha decir a uno de los presuntos terroristas, quien sostiene un diálogo con otra persona que podría ser de un rango superior dentro de la estructura criminal, puesto que lo felicita por los hechos.