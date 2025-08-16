“No alcanzo a llegar a la pista, me voy a meter al Estadio”: el impresionante audio entre piloto y la torre para evitar tragedia de avioneta en Medellín

El siniestro se registró hacia las 3:25 p. m. en la calle 47 con la carrera 72, a pocos metros de la estación Estadio del metro de Medellín. La avioneta, un Ibis GS-700 Magic de matrícula HJ428, provenía de Tolú, Sucre, y tenía como destino el aeropuerto Olaya Herrera. Según la concesión AirPlan, la tripulación había reportado fallas mecánicas que impidieron completar el aterrizaje. Así se pudo confirmar a través de un audio que revela la conversación entre el piloto de la aeronave y la torre de control antes de estrellarse en un parque en los alrededores del barrio Estadio, en la comuna 11 (Laureles-Estadio). - “Tengo problemas con el motor, ¿me autoriza la 2:0?”. Reporta el piloto a la controladora. - “Aprobado, autorizado aterrizar”. La torre responde autorizando el aterrizaje y dando las condiciones de viento.

Tras la autorización, la controladora da indicaciones para despejar la pista y asegurar el aterrizaje de la avioneta. Sin embargo, en cuestión de segundos, el piloto informa que no alcanza a llegar al aeropuerto, e indica que intentará ingresar al Estadio Atanasio Girardot, maniobra que buscaba reducir el riesgo de impacto en zonas pobladas. Finalmente, el avión terminó estrellándose en un parque del barrio Estadio, lo que evitó una tragedia mayor. - Torre, no voy a alcanzar a llegar a la pista. Me voy a meter al Estadio. - ¿En el Estado? Quedo atenta a la frecuencia para cualquier información. El balance de la emergencia fue de dos lesionados: el piloto, quien sufrió traumas en la cabeza y el pecho y fue remitido a la clínica Las Américas, y su acompañante, una mujer de 55 años trasladada al CES con lesiones faciales. Ambos se encuentran fuera de peligro, según los reportes médicos. Le puede interesar: Accidente de avioneta en Medellín: inescrupulosos habrían hurtado celulares y pertenencias de los ocupantes El Dagrd confirmó que no había peatones en el lugar al momento del impacto, por lo que no se registraron víctimas adicionales. Sin embargo, en medio del rescate se presentaron actos de vandalismo: varias personas se acercaron a la aeronave siniestrada y robaron pertenencias y teléfonos de los ocupantes.

“Qué triste lo que pasó con la avioneta, ya que vivo muy cerca del lugar de los hechos y he transitado toda mi vida por ahí. Ese parque es un sector maluco, porque se ven varias personas consumiendo marihuana, he visto en días de partido los mismos barristas escondiendo cuchillos, navajas y genera miedo ese parque, y fue triste ver que personas que sufrieron un accidente sean robadas y la misma comunidad no diga nada por miedo”, sostuvo un joven habitante del sector a este medio.