El audio que incrimina a Ricardo Leyva: habría usado material íntimo para chantajear a una mujer

Un audio revelado este domingo por la revista Cambio destapó una denuncia que desde 2021 está en poder de la Fiscalía contra el empresario de entretenimiento Ricardo Leyva, quien habría admitido tener fotos y un video íntimo de una mujer. Pero no solo ello: es señalado de supuestamente mostrar el material a terceros y usarlo como amenaza para perjudicar al entonces esposo de ella, a quien consideraba su enemigo.
Este nuevo capítulo agrava aún más el perfil de denuncias en torno a Leyva, el mismo que habría cedido a Armado Benedetti el contrato de leasing habitacional de una vivienda de alto costo en Puerto Colombia y cuya empresa —Ave Fénix Entretenimiento S.A.S.— recibió, semanas después de esa cesión, por parte de RTVC un contrato cercano a los 8.000 millones de pesos para organizar un evento cultural en el marco de la cumbre de la CELAC.