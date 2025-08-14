x

“No podemos quitarle a los líderes sociales para cubrir a políticos”: director de UNP le responde alcaldes y precandidatos que protestaron por esquemas de seguridad

Augusto Rodríguez explicó que “no hay vehículos blindados para todos” tras el reclamos de alcaldes como Federico Gutiérrez y de otras orillas políticas que han recibido amenazas o disminución de sus esquemas de seguridad.

  • Además, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar del Pacto Histórico denunció a la UNP por fallas en su seguridad durante una visita reciente a Cali. FOTO: Presidencia y Ecopetrol
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Tras el cobarde atentado contra Miguel Uribe Turbay que finalmente produjo su muerte esta semana, las alertas de seguridad de los políticos de distintas orillas están al máximo.

De hecho, en las últimas horas el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez hizo una grave denuncia: “Quieren eliminar físicamente a quienes somos oposición a Petro en Colombia”, señalando información sobre un presunto plan de las disidencias de las Farc para atentar contra él y varios políticos locales como la concejala Claudia Carrasquilla y el concejal Andrés Tobón.

La denuncia incluía un reporte con presuntos problemas relacionados a los esquemas de seguridad a cargo de la Unidad Nacional de Protección y la Policía.

Precisamente, el coordinador regional de la UNP para Antioquia Eder Fabián Bejarano confirmó a El Tiempo un ajuste en el esquema de seguridad del alcalde de Medellín; sin embargo aclaró que la modificación no implica una reducción del 60 %. En el pasado, a Gutiérrez le redujeron su esquema de seguridad y también había hecho una denuncia parecida.

Además de la denuncia del alcalde de la capital paisa, hubo otro reporte que también prendió las alarmas. El precandidato presidencial Gustavo Bolívar del Pacto Histórico denunció a la UNP por fallas en su seguridad durante una visita reciente a Cali.

“No quisiera hacer esta denuncia, pero para venir a Cali, solicitamos una camioneta de la UNP y no nos la facilitaron. Nos tocó pedirla con amigos, nos dijeron que no había. Y eso es inaceptable, porque habían quedado en el compromiso de protegernos más a los candidatos presidenciales. Nos sentimos muy vulnerables, porque si no hubiera habido (notificación) quien nos prestara la camioneta, nos tocaba en taxi y eso no es para un candidato presidencial”, aseguró el exfuncionario del Gobierno Petro.

Entérese: Muerte de Miguel Uribe: voces paisas y 3 días de duelo

¿Qué responde Augusto Rodríguez, director de la UNP?

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, salió a responder los señalamientos: “La flota de vehículos blindados es limitada. No hay vehículos para todas las personas. No todos acceden a los vehículos blindados. No hay vehículos blindados, pero no hay vehículos disponibles para cubrir a toda la demanda de personas que están en su actividad. Y además, a los líderes sociales”, dijo este jueves.

“A veces no hay vehículos disponibles en algunas ciudades y se hacen movimientos y pretenden que tengan que estar en vehículos. A veces no lo hay, no hacen el esfuerzo de programar y esquemas que tienen múltiples vehículos, no hacen una avanzada organizada por sus vehículos, sino que siguen en que tenemos que buscar un vehículo cada vez. Y son muchos”, agregó.

