Raúl Giraldo renunció a ser el representante legal del DIM, ¿qué significa y qué implicaciones tiene para el club?

Hace 13 años Raúl Giraldo se convirtió en máximo accionista del DIM. Durante todo ese tiempo fungió como representante legal del club. Este lunes, después de la polémica que protagonizó el domingo en el Atanasio Girardot, después de que tuvo un “encontrón” con los hinchas del club tras la derrota de El Poderoso ante Águilas Doradas por la fecha 19 del Apertura, renunció a su cargo.
Giraldo, quien ha sido criticado con fuerza por una parte de la hinchada, le hizo gesto de celebración a los aficionados cuando iba saliendo hacia el camerino. Eso generó indignación en quienes estaban en las tribunas. Aquellos que se ubicaban en el sector occidental fueron los destinatarios de la “ofensa” y, después del final del encuentro, protestaron de manera aireada en los bajos de preferencia, cerca de la entrada a los camerinos.