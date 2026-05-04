Raúl Giraldo renunció a ser el representante legal del DIM, ¿qué significa y qué implicaciones tiene para el club?

Hace 13 años Raúl Giraldo se convirtió en máximo accionista del DIM. Durante todo ese tiempo fungió como representante legal del club. Este lunes, después de la polémica que protagonizó el domingo en el Atanasio Girardot, después de que tuvo un “encontrón” con los hinchas del club tras la derrota de El Poderoso ante Águilas Doradas por la fecha 19 del Apertura, renunció a su cargo. Giraldo, quien ha sido criticado con fuerza por una parte de la hinchada, le hizo gesto de celebración a los aficionados cuando iba saliendo hacia el camerino. Eso generó indignación en quienes estaban en las tribunas. Aquellos que se ubicaban en el sector occidental fueron los destinatarios de la “ofensa” y, después del final del encuentro, protestaron de manera aireada en los bajos de preferencia, cerca de la entrada a los camerinos.

¿Qué significa la decisión de Raúl Giraldo?

La actitud de Raúl Giraldo después del partido generó polémica. En redes sociales muchas personas lo han señalado. Incluso, aficionados de otros clubes han manifestado no comprender los motivos por los que actuó de esa manera. Didier Moreno, capitán del DIM, lo “defendió” en declaraciones posteriores al partido. Dijo, entre otras cosas, que su actuar estuvo pasado por “muchas emociones”.

Sin embargo, la disculpa no fue suficiente para la gente. Giraldo pidió disculpas en un video que el Medellín publicó en sus redes sociales. Ahí manifestó que daría un paso al costado. Acto seguido, el club emitió un comunicado en el que manifestó la decisión. “En coherencia con lo anterior, informamos que el máximo accionista ha reconocido que su actuar no fue adecuado. Como medida responsable y priorizando el bienestar institucional, ha decidido renunciar a la representación legal del club, determinación que fue analizada y aceptada por la Junta Directiva, con el objetivo de permitir que la organización continúe su gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales”, expresó el cuadro rojo. Lo anterior, según un abogado consultado por este diario, significa que Giraldo dejará de ser el vocero legal del equipo, quien manifiesta las intenciones que se tienen y es la cara visible del club. El empresario antioqueño solía ir a eventos como el sorteo de la Copa Libertadores en representación del club. Ese tipo de cosas ya no las hará.

Sin embargo, Giraldo seguirá siendo el máximo accionista del club, como lo hace desde 2013. Eso implica que seguirá teniendo voz y voto en las asambleas generales de accionistas, mientras que continuará recibiendo las utilidades –en caso de que las haya– económicas que reciba el elenco al finalizar los años. Entre tanto, como el Medellín en una Sociedad Anónima –el nombre legal es El Equipo del Pueblo S.A.–, el próximo representante legal del club puede ser elegido en una Asamblea general de accionistas, donde participan todas las personas que tengan cualquier participación accionaria en el Medellín, o lo puede elegir la Junta Directiva, que fue la que aceptó que Giraldo diera un paso al costado.