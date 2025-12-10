Aumenta la circulación de la gripe H3N2 en Europa: alerta por variante que avanza rápido

Una subclase del virus de la gripe A(H3N2) ha comenzado a circular con mayor intensidad y de forma más temprana de lo habitual en varios países de Europa y otras regiones del mundo, según un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

El organismo advirtió que esta variedad K del A(H3N2) se ha detectado en todos los continentes y ya representa una proporción significativa de los casos secuenciados a nivel global. En la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), se concentra cerca de la mitad de las muestras recientes del virus H3N2, especialmente en niños entre 5 y 14 años.

El ECDC alertó que el incremento de casos se ha dado de manera inusualmente temprana en la temporada de invierno y que comienzan a observarse aumentos en hospitalizaciones, principalmente en adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.