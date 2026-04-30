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Gasto en medicamentos sube 18,4% mientras crece la dependencia de importaciones

El informe Datascif de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, Ascif, evidencia mayores presiones sobre el sistema de salud en Colombia.

  • Preocupación por el aumento en gasto para medicamentos en Colombia. FOTO: Colprensa
    Preocupación por el aumento en gasto para medicamentos en Colombia. FOTO: Colprensa
Diario La República
hace 49 minutos
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El informe Datascif 2026 de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, Ascif, evidencia un aumento sostenido en el gasto en medicamentos por parte de los hogares colombianos, al tiempo que se incrementa la dependencia del país de las importaciones para abastecer el mercado farmacéutico.

Según el reporte, el gasto de bolsillo per cápita en medicamentos pasó de $91.200 en 2021 a $108.000 en 2024, lo que representa un crecimiento de 18,4%. En paralelo, el mercado farmacéutico en valores también mostró expansión, al pasar de $28,8 billones en septiembre de 2024 a $31,7 billones en septiembre de 2025, con un incremento de 10,07%.

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El estudio advierte además presiones en categorías específicas de medicamentos. Los analgésicos registraron un aumento de 25% en consumo, mientras que los antidiabéticos orales superaron 79% de incremento, reflejando cambios en el comportamiento del gasto y en las necesidades de atención en salud.

FOTO: JULIO CÉSAR ECHEVERRI
FOTO: JULIO CÉSAR ECHEVERRI

Herrera Echeverri, Julio César / Germán Espinal

Clara Rodríguez, directora ejecutiva de Ascif, aseguró que “Datascif busca convertir los datos en decisiones. Queremos mostrar con cifras cómo la industria nacional aporta al país, pero también alertar sobre los riesgos que hoy enfrenta el abastecimiento, el acceso y la autonomía sanitaria de Colombia”.

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En materia de comercio exterior, el sector farmacéutico cerró 2025 con un déficit de US$3.534 millones, lo que confirma una alta dependencia de productos importados y la necesidad de fortalecer la producción local para reducir vulnerabilidades en el abastecimiento.

Industria farmacéutica

Pese a este escenario, la industria farmacéutica nacional mantiene un rol clave en el sistema. Genera 60.000 empleos directos, más de 90% con contrato indefinido, aporta 12,4% del PIB industrial y abastece 62% de las unidades del mercado, aunque participa con 29% del valor total.

El informe concluye que el aumento del gasto de los hogares y la dependencia externa plantean desafíos para la sostenibilidad del sistema de salud, el acceso a medicamentos y la autonomía sanitaria del país.

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