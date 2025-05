El 27,9% de los hogares de Antioquia pasa hambre o reduce la cantidad de comida al día

El comportamiento del indicador por áreas revela diferencias importantes entre las cabeceras y los centros rurales: mientras que en las primeras cayó en 1,7 puntos porcentuales la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave, al pasar de 24,7% en 2023 a 23% en 2024, en el campo el indicador creció 3,0 puntos porcentuales, al pasar de 31,2% a 34,2%.

Esto quiere decir que, mientras que en las cabeceras se registró una reducción en la mayoría de las experiencias en 2024 (salvo no haber comido en un día entero), en las zonas rurales creció la proporción de hogares que manifestó haber enfrentado la mayor parte de las experiencias (a excepción de haberse quedado sin alimentos).

De acuerdo con el Dane, la experiencia de inseguridad alimentaria más frecuente en los últimos 12 meses entre los hogares del país fue la preocupación por no tener suficientes alimentos para comer (40,6%).

A esa experiencia le siguen haber consumido poca variedad de alimentos (35,0%), no haber podido comer alimentos saludables y nutritivos (32,8%), haber comido menos de lo que pensaban que debían comer (24,9%), haber tenido que saltar una comida, bien sea desayuno, almuerzo o cena (18,7%), tener hambre pero no haber comido (13,1%), haberse quedado sin alimentos (11,2%) y, por último, al menos un miembro del hogar no comió en un día entero durante los últimos 12 meses (6,5%).

