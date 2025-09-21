x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Aumentan tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro

Agencia AFP
hace 36 minutos
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este sábado a Venezuela sobre consecuencias “incalculables” si el país se niega a recibir de vuelta a los migrantes deportados, en medio de un clima de creciente tensión entre ambas naciones. Ese mismo día, el gobierno de Nicolás Maduro organizó una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos. Tras haber convocado la semana pasada a miles de voluntarios en los cuarteles, esta vez el Ejército se desplegó en sectores populares como Petare, en Caracas, con unos 25 blindados y pequeños grupos de civiles que recibieron instrucción, aunque la participación fue mucho menor de lo esperado.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida