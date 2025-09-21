Aumentan tensiones entre Donald Trump y Nicolás Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este sábado a Venezuela sobre consecuencias “incalculables” si el país se niega a recibir de vuelta a los migrantes deportados, en medio de un clima de creciente tensión entre ambas naciones. Ese mismo día, el gobierno de Nicolás Maduro organizó una jornada de adiestramiento militar en las calles para preparar a civiles ante una eventual agresión de Estados Unidos. Tras haber convocado la semana pasada a miles de voluntarios en los cuarteles, esta vez el Ejército se desplegó en sectores populares como Petare, en Caracas, con unos 25 blindados y pequeños grupos de civiles que recibieron instrucción, aunque la participación fue mucho menor de lo esperado.