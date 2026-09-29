Extorsiones en ocho municipios de Antioquia afectan precios de cerveza y aguardiente

La botella de cerveza en ocho municipios de Antioquia subió, al menos, $1.000 en los últimos días, todo porque las disidencias de las Farc comenzaron a intimidar a los repartidores. Pero en los últimos días a estos comerciantes les surgió un nuevo problema: ahora también los señalan de servir a otros grupos armados para que puedan ingresar a estos territorios.
“Nos vienen cobrando $20.000 por cada caja de cerveza para poderla vender y nosotros tenemos que recuperar esa inversión, trasladando el precio al consumidor para no perder esa plata. También pasa lo mismo con el aguardiente y el ron”, relató uno de los distribuidores en los municipios afectados por el accionar de la compañía Arnulfo Castellanos del frente 36.