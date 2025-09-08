x

¿Los pobres casi no usan gasolina como dice el presidente Petro? 60% de los carros y 95% de las motos están en estratos 1, 2 y 3

Aunque el presidente Gustavo Petro afirmó que el IVA a combustibles, contemplado en la nueva reforma tributaria, no afectará a los más pobres, estos son los mayores propietarios de carros.

  • Cálculos de expertos señalan que el 60% de los vehículos que circulan en el país pertenecen a los estratos bajos y medios (1, 2 y 3), mientras que en el caso de las motocicletas la proporción asciende al 95%. Foto: Cortesía y Archivo
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
bookmark

La nueva reforma tributaria busca sumar $26,2 billones a las arcas del Estado y uno de los pilares para lograrlo será el cobro del IVA del 19% a la gasolina y el diésel. Con esta medida, el Ministerio de Hacienda espera recaudar $2,6 billones en 2025, cifra que ascendería a$7,2 billones en 2028$7,7 billones en 2029.

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión señalando que el impacto recaerá principalmente sobre los sectores de mayores ingresos.“Le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi gasolina; el que más usa gasolina es el de las cuatro puertas”, aseguró.

Entérese: Exministros de Hacienda y analistas le ponen la lápida a la reforma tributaria del Gobierno Petro

Sin embargo, cálculos de expertos señalan queel 60% de los vehículos que circulan en el país pertenecen a los estratos bajos y medios (1, 2 y 3), mientras que en el caso de las motocicletas la proporción asciende al 95%.

“No es correcto afirmar que la gasolina la consumen los 'ricos',cuando más del 60% de los carros y más del 95% de las motos están en hogares de ingresos bajos y medios”,señaló Camilo Herrera, director y fundador de la consultora Raddar

Asimismo, según Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes,solamente el 5% de los carros y el 0,4% de las motos los poseen los hogares de ingresos altos.

“La mitad de los hogares tiene un carro o moto, siendo este último el medio más usado para llegar al trabajo. Esto confirma que la gasolina está profundamente ligada a la vida diaria de los sectores populares.”, indicó el analista a través de su cuenta de X.

Puede leer: Este es el valor en el que quedaría el galón de gasolina con la reforma tributaria del Gobierno Petro

Los impactos del IVA a los combustibles que trae la tributaria

La reforma tributaria radicada por el Gobierno contempla aumentar gradualmente el IVA a los combustibles así:

Corriente del motor de gasolina (GMC): tarifa del 10% desde enero de 2026 y la general desde enero de 2027.

ACPM: tarifa del 10% en 2026, pero la general solo se aplicará desde 2028.

Alcohol carburante (mezcla con gasolina): se gravará con tarifa general desde julio de 2026.

Biocombustibles (para mezcla con ACPM): tarifa general desde enero de 2027.

Margen minorista de la gasolina: desde enero de 2026 pagará IVA general, completando así el esquema plurifásico.

Con esto, de acuerdo con Cabrales, el precio del galón de ACPM subiría aproximadamente un 8,1 % en 2026, pasando de $10.976 a $11.867.

“La tendencia alza continuaría en 2027, con un incremento estimado del13,9 %, que llevaría el precio hasta $12.503 por galón”, añadió.

El experto agregó que la tributaria también establece un aumento en el impuesto nacional al carbono aplicable a los combustibles, incluida la gasolina, por lo que, a partir de 2026, la tarifa será de $42.609 por tonelada de CO₂ equivalente, lo que se traduce en $384 por galón de gasolina.

“En conjunto, estas medidas implicarán un encarecimiento que elevará el precio final de la gasolina por encima de los $18.100 por galón (...) Estos incrementos se traducirán en mayores costos operativos para las empresas de transporte de carga y pasajeros. Pero no solo afectarán a los transportadores,sino que también se reflejarán en el precio final de muchos productos, especialmente los alimentos, cuyo abastecimiento depende principalmente del transporte terrestre”, concluyó Cabrales.

¿Cuántos carros y motos hay en Colombia?

De acuerdo con las cifras del Runt, en el país están registrados 20,6 millones de vehículos. De ese total, 12,9 millones corresponden a motocicletas, lo que equivale al 62% del parque automotor. En segundo lugar, se ubican los carros particulares, con 3,9 millones de unidades, seguidos por las camionetas, que suman 1,9 millones.

Los datos del Runt también arrojan que la mayor concentración de motocicletas no está en las grandes capitales, sino en municipios cercanos y en otras regiones del país. De hecho, el 23% de todas las motos registradas en Colombia se encuentran fuera de las principales ciudades.

Vea aquí: El pasaje de bus en Medellín subiría $800 si se aprueba la reforma tributaria de Petro, advierten los transportadores

Entre los municipios con mayor número de registros figuran Sabaneta y Envigado (Antioquia), Funza y Soacha (Cundinamarca), Girón (Santander), Florida (Valle del Cauca), Rivera (Huila) y Cereté (Córdoba).

