¿Los pobres casi no usan gasolina como dice el presidente Petro? 60% de los carros y 95% de las motos están en estratos 1, 2 y 3

La nueva reforma tributaria busca sumar $26,2 billones a las arcas del Estado y uno de los pilares para lograrlo será el cobro del IVA del 19% a la gasolina y el diésel. Con esta medida, el Ministerio de Hacienda espera recaudar $2,6 billones en 2025, cifra que ascendería a$7,2 billones en 2028 sí $7,7 billones en 2029.

El presidente Gustavo Petro defendió la decisión señalando que el impacto recaerá principalmente sobre los sectores de mayores ingresos.“Le ponemos impuestos a la gasolina, sí, pero el pobre no usa casi gasolina; el que más usa gasolina es el de las cuatro puertas”, aseguró.

Sin embargo, cálculos de expertos señalan queel 60% de los vehículos que circulan en el país pertenecen a los estratos bajos y medios (1, 2 y 3), mientras que en el caso de las motocicletas la proporción asciende al 95%.

“No es correcto afirmar que la gasolina la consumen los 'ricos',cuando más del 60% de los carros y más del 95% de las motos están en hogares de ingresos bajos y medios”,señaló Camilo Herrera, director y fundador de la consultora Raddar

Asimismo, según Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes,solamente el 5% de los carros y el 0,4% de las motos los poseen los hogares de ingresos altos.

“La mitad de los hogares tiene un carro o moto, siendo este último el medio más usado para llegar al trabajo. Esto confirma que la gasolina está profundamente ligada a la vida diaria de los sectores populares.”, indicó el analista a través de su cuenta de X.